Reagált a Hírkereső-botrányra Orbán Viktor

„Hírkereső-botrány. Micsoda disznóság!" – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Új videót osztott meg Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Mindez azután történt, hogy Holló Gábor elárulta, hogyan manipulálta a legnépszerűbb keresőmotorok algoritmusát annak érdekében, hogy a kampányidőszak alatt az ellenzéki média cikkei több embert érjenek el, míg a jobboldali portálok háttérbe szorultak. A jelenségre Szűcs Gábor fideszes képviselő hívta fel a figyelmet, és hangsúlyozta: a tiszás milliárdos ezzel keményen beavatkozott a választásokba a Tisza Párt javára - írja az Origo.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!



