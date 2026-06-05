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Reagált a Hírkereső-botrányra Orbán Viktor

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 15:38
tisza pártbotrány
Új videóval jelentkezett.
Bors
A szerző cikkei

„Hírkereső-botrány. Micsoda disznóság!" – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Új videót osztott meg Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Mindez azután történt, hogy Holló Gábor elárulta, hogyan manipulálta a legnépszerűbb keresőmotorok algoritmusát annak érdekében, hogy a kampányidőszak alatt az ellenzéki média cikkei több embert érjenek el, míg a jobboldali portálok háttérbe szorultak.  A jelenségre Szűcs Gábor fideszes képviselő hívta fel a figyelmet, és hangsúlyozta: a tiszás milliárdos ezzel keményen beavatkozott a választásokba a Tisza Párt javára - írja az Origo.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!


 

 

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