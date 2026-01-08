Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Megtörte a csendet Jennifer Garner: ez volt a válás legnehezebb része

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 14:40
A színésznő és Ben Affleck házassága 2018-ban ért véget. Jennifer Garner most arról beszélt, mi volt a legnehezebb a házasság felbomlásakor.
A válásával kapcsolatban árult el részleteket Jennifer Garner. Az 53 éves színésznő és volt férje, Ben Affleck 2018-ban tett pontot a házasságára, most pedig a sztár arról beszélt, mi jelentette a legnagyobb nehézséget abban az időszakban. Mint mondta, nem volt egyszerű elviselni a médiavisszhangot, amely a válást övezte, mialatt továbbra is a nyilvánosság előtt kellett szerepelnie.

Ben Affleck és Jennifer Garner 2005 és 2015 között voltak házasok
Ben Affleck és Jennifer Garner 2005 és 2015 között voltak házasok / Fotó: Patricia Schlein /  Northfoto

Megszólalt a válásáról Jennifer Garner

Oda kell figyelned arra, hogy mit tudsz és mit nem tudsz irányítani, és én nem tudtam befolyásolni azt, ami  a külvilágban zajlott

- mondta el a sztár egy nemrégiben adott interjú során, majd hozzátette, nem ez volt a válás legnehezebb része:

Maga a tény volt a nehéz. A család tényleges felbomlása volt a nehéz. Egy igaz partner és egy igaz barát elvesztése volt a nehéz.

Jennifer Garner tíz évig élt házasságban a Good Will Hunting sztárjával, egészen a 2015-ös szakításukig: a válásukat 2018 októberében véglegesítették. Az egykori párnak három közös gyermeke van: a 20 éves Violet, a 17 éves Seraphina 17, és a 13 éves Samuel. Garner azóta már továbblépett jelenlegi barátjával, John Millerrel, mialatt a gyerekeik miatt továbbra is sok időt tölt együtt Ben Affleckkel, akivel megmaradt a jó viszony. Mindeközben a színész másodszor is elvált: ő korábbi partnerével, Jennifer Lopezzel élesztette fel újra a románcát, majd 2022-ben összeházasodtak, két évvel később viszont elváltak útjaik - írja a Page Six. 

 

