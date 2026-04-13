A fekete Piton után itt az újabb őrület: Ralph Fiennes női Voldemortot akar a Harry Potter-sorozatba

Forog a Harry Potter sorozat, amiből már kifejezetten sokat láthattunk eddig: forgatási képek, egy kulisszák mögötti dokumentumfilm és egy kifejezetten beszédes előzetes. A színészek felhozatala is publikus jelentős részt, a fiatal triót Dominic McLaughlin, Alastair Stout és Arabella Stanton, a Roxfort híres igazgatóját John Lithgow, a jólelkű óriást Nick Frost alakítja. Voldemort szerepe egyelőre ismeretlen, ami azért is lehet, mert az első évad az a Harry Potter és a bölcsek köve című könyvet veszi alapul, melyben Harry ősellensége csak egyetlen jelenet erejére tűnik fel Mógus professzor tarkóján. Az is lehet, hogy színész nélkül, CGI-al oldják meg. Ugyanakkor, ha sikeres lesz a sorozat és folytatják a többi regénnyel, elkerülhetetlen, hogy valakit castingoljanak a szerepre.
Ralph Fiennes életének egyik legfontosabb sarokkövei voltak a Harry Potter-filmek. A világsztár 2005-ben csatlakozott a filmszériához, a Harry Potter és a tűz serlege filmadaptációban és maradt egészen a történetvonal lezárásáig. Ha kimondjuk a rettegett Voldemort nevét, az ő alakját látjuk magunk előtt, ahogy sápadt bőrrel, félig kígyó arccal szórja az „avada kedavrát” az ifjú varázslóra. A színész legutoljára a BBC műsorában adott interjút, ahol egyebek közt felmerült, hogy visszatérne-e a varázsvilágba — ennek amúgy lenne is értelme, mert amúgy is szanaszét maszkolnák, hogy megkapjuk a karaktert.
Ralph Fiennes azonban kiábrándító választ adott a rajongóinak:
Emlékszem, hogy megkérdezték tőlem ezt a kérdést, hogy „Szeretnéd eljátszani a szerepet?” Ennek pedig már több éve. Akkor azt mondtam: „Igen, szeretném.” De ezután semmi érdemleges nem történt.
A szerepre többen is esélyesek, olyanok mint Cillian Murphy, Bill Skarsgård, Paul Bettany… sőt, a Wicked-filmek színésznője, Cynthia Erivo is. Furcsa lenne, ha Voldemortból nőt csinálnának, de Fiennes kiemelte, hogy ő nem ellenezné:
Elmondom nektek, Tilda Swintont említették valamelyik felületen, mint egy esélyes és szerintem nagyon remek lenne!
Mindenesetre a jelenlegi casting viszonylag rendesnek látszik, sőt néhány karakter szinte jobban hasonlít a könyvbéli megfelelőjükre, mint ahogy Daniel Radcliffe és Emma Watson egykor. Azonban nem lehet elmenni csöndben a legfurcsább választás mellett, mely már a bejelentésekor is egy rossz viccnek érződött: Piton professzort a Londonban született, ghánai származású Paapa Essiedu alakítja, raszta hajjal. Különös döntésnek érződik egy olyan karakternek, akit egy sápadt bőrű varázslóként jellemeztek az eredeti irodalomban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.