A fekete Piton után itt az újabb őrület: Ralph Fiennes női Voldemortot akar a Harry Potter-sorozatba

Forog a Harry Potter sorozat, amiből már kifejezetten sokat láthattunk eddig: forgatási képek, egy kulisszák mögötti dokumentumfilm és egy kifejezetten beszédes előzetes. A színészek felhozatala is publikus jelentős részt, a fiatal triót Dominic McLaughlin, Alastair Stout és Arabella Stanton, a Roxfort híres igazgatóját John Lithgow, a jólelkű óriást Nick Frost alakítja. Voldemort szerepe egyelőre ismeretlen, ami azért is lehet, mert az első évad az a Harry Potter és a bölcsek köve című könyvet veszi alapul, melyben Harry ősellensége csak egyetlen jelenet erejére tűnik fel Mógus professzor tarkóján. Az is lehet, hogy színész nélkül, CGI-al oldják meg. Ugyanakkor, ha sikeres lesz a sorozat és folytatják a többi regénnyel, elkerülhetetlen, hogy valakit castingoljanak a szerepre.

Ralph Fiennes Voldemortja megismételhetetlen marad a Harry Potter filmekben (Fotó: YouTube)

Az eredeti Voldemort, Ralph Fiennes is megszólalt a Harry Potter sorozat visszatérő kérdésének kapcsán

Ralph Fiennes életének egyik legfontosabb sarokkövei voltak a Harry Potter-filmek. A világsztár 2005-ben csatlakozott a filmszériához, a Harry Potter és a tűz serlege filmadaptációban és maradt egészen a történetvonal lezárásáig. Ha kimondjuk a rettegett Voldemort nevét, az ő alakját látjuk magunk előtt, ahogy sápadt bőrrel, félig kígyó arccal szórja az „avada kedavrát” az ifjú varázslóra. A színész legutoljára a BBC műsorában adott interjút, ahol egyebek közt felmerült, hogy visszatérne-e a varázsvilágba — ennek amúgy lenne is értelme, mert amúgy is szanaszét maszkolnák, hogy megkapjuk a karaktert.

Ralph Fiennes azonban kiábrándító választ adott a rajongóinak:

Emlékszem, hogy megkérdezték tőlem ezt a kérdést, hogy „Szeretnéd eljátszani a szerepet?” Ennek pedig már több éve. Akkor azt mondtam: „Igen, szeretném.” De ezután semmi érdemleges nem történt.

A szerepre többen is esélyesek, olyanok mint Cillian Murphy, Bill Skarsgård, Paul Bettany… sőt, a Wicked-filmek színésznője, Cynthia Erivo is. Furcsa lenne, ha Voldemortból nőt csinálnának, de Fiennes kiemelte, hogy ő nem ellenezné: