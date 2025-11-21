Őrült pletyka terjed a Wicked sztárjairól - Titokban összejött Ariana Grande és Cynthia Erivo?

A népszerű – vagy inkább hírhedt – Wicked film női főszereplői megosztó páros lettek az utóbbi időben. A rajongóknak és a nézőknek szemet szúrt, hogy Cynthia Erivo és Ariana Grande kapcsolata valami igazán különös változáson megy keresztül.
A film első részének premiere óta találgatják a nézők, hogy vajon mi történhetett a hősnőkkel a forgatás alatt: csontsoványra fogytak, könnyekkel küszködve jelentek meg az interjúkon, egyesek azt pletykálták valamilyen betegségben szenvednek.
A Wicked második részének készületei azonban még furcsábbak volt mint az első. Ariana és Cynthia egyre furcsábban viselkedett a nyilvánosság előtt, ami egyből beindította a találgatást. Többek szerint a két színésznőt gyengéd szál köti egymáshoz.
A film stábja jelenleg járja a világot, hogy népszerűsítsék a második részt. A premierek során Ariana és Cynthia közelsége egyeseknél kiverte a biztosítékot:
Ezek betegek, egyre ijesztőbb, ahogy minden pillanatban egymáshoz érnek
– írta egy kommentelő.
Míg van, aki a két színésznő romantikus kapcsolatát feltételezi, addig mások a Wicked Elphabáját tartják megszállottnak:
Erivo teljesen a megszállottja lett. Látszik, hogy Ariana kényelmetlenül érzi magát mellette
– írta egy másik rajongó.
A Wicked: For Good sztárjai több „bizarr” vörös szőnyeges pillanatot is produkáltak az első epizód promóciója során, és most a folytatás premierén egy újabb klip került elő.
A felvételen, amely a film sajtókörútján készült, az látszik, hogy Erivo hosszabb időre félbeszakít egy interjút, hogy megigazítsa Grande gyémántnyakláncát.
Sok rajongó szerint eredetileg sem volt semmi baja a nyakláncnak, mások pedig nevetségesnek nevezték a jelenetet.
Nem ez volt azonban az egyetlen, amikor Cynthia Ariana „védelmére kelt”. A napokban bejárta az egész internetet a videó, ahol Grande-t megtámadja egy őrült rajongó, Erivo pedig egy pillanatig sem hezitálva ugrott a férfire, hogy elszakítsa barátnőjétől.
Az internet népe természetesen rengeteg mémet készített már a furcsa barátságról. Egy Meet&Greet során Ariana megölel egy rajongót, mire látszik, hogy Cynthia a háttérben grimaszol, mintha féltékeny lenne. Egy másik videóban a két sztár végig egymás ujját szorítva társalognak.
