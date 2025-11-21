Őrült pletyka terjed a Wicked sztárjairól - Titokban összejött Ariana Grande és Cynthia Erivo?

A népszerű – vagy inkább hírhedt – Wicked film női főszereplői megosztó páros lettek az utóbbi időben. A rajongóknak és a nézőknek szemet szúrt, hogy Cynthia Erivo és Ariana Grande kapcsolata valami igazán különös változáson megy keresztül.

Ariana Grande Glinda és Cynthia Erivo Elphaba karakterét formálja meg a filmben, ami lehet hogy túl közel hozta őket egymáshoz (Fotó: Photo Image Press / northfoto)

Ariana Grande titokban coming outolt?

A film első részének premiere óta találgatják a nézők, hogy vajon mi történhetett a hősnőkkel a forgatás alatt: csontsoványra fogytak, könnyekkel küszködve jelentek meg az interjúkon, egyesek azt pletykálták valamilyen betegségben szenvednek.

A Wicked második részének készületei azonban még furcsábbak volt mint az első. Ariana és Cynthia egyre furcsábban viselkedett a nyilvánosság előtt, ami egyből beindította a találgatást. Többek szerint a két színésznőt gyengéd szál köti egymáshoz.

A film stábja jelenleg járja a világot, hogy népszerűsítsék a második részt. A premierek során Ariana és Cynthia közelsége egyeseknél kiverte a biztosítékot:

Ezek betegek, egyre ijesztőbb, ahogy minden pillanatban egymáshoz érnek

– írta egy kommentelő.

Cynthia Erivo megszállottja az énekesnőnek

Míg van, aki a két színésznő romantikus kapcsolatát feltételezi, addig mások a Wicked Elphabáját tartják megszállottnak:

Erivo teljesen a megszállottja lett. Látszik, hogy Ariana kényelmetlenül érzi magát mellette

– írta egy másik rajongó.

A Wicked: For Good sztárjai több „bizarr” vörös szőnyeges pillanatot is produkáltak az első epizód promóciója során, és most a folytatás premierén egy újabb klip került elő.

A felvételen, amely a film sajtókörútján készült, az látszik, hogy Erivo hosszabb időre félbeszakít egy interjút, hogy megigazítsa Grande gyémántnyakláncát.

Sok rajongó szerint eredetileg sem volt semmi baja a nyakláncnak, mások pedig nevetségesnek nevezték a jelenetet.

Nem ez volt azonban az egyetlen, amikor Cynthia Ariana „védelmére kelt”. A napokban bejárta az egész internetet a videó, ahol Grande-t megtámadja egy őrült rajongó, Erivo pedig egy pillanatig sem hezitálva ugrott a férfire, hogy elszakítsa barátnőjétől.

Az internet népe természetesen rengeteg mémet készített már a furcsa barátságról. Egy Meet&Greet során Ariana megölel egy rajongót, mire látszik, hogy Cynthia a háttérben grimaszol, mintha féltékeny lenne. Egy másik videóban a két sztár végig egymás ujját szorítva társalognak.