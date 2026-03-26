Fekete, raszta hajú Pitonnal robbant be a Harry Potter-sorozat előzetese: az egész világ háborog – Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 10:26
Harry PottersorozatAlan Rickman
Tegnap végre beléphettünk a varázsvilág kapuján, hogy már a küszöbben felbukjunk. Megérkezett ugyanis az HBO Max Harry Potter-sorozatának első trailere, melyben végre leleplezték a hónapok óta vitatémának számító, színes bőrű Piton professzor.
Mióta 2023 tavaszán az HBO bejelentette, hogy hamarosan ismét feldolgozásra kerülnek J. K. Rowling világszerte hatalmas népszerűségnek örvendő Harry Potter-regényei, mindenki tűkön ülve várta a fejleményeket. A fanok azt is kitörő örömmel fogadták, hogy az alkotók leszögezték, a sorozat formájában felélesztett franchise a filmekkel ellentétben, kiköpött mása lesz a könyveknek, és mind a hét évadot Hermione Grangert megszégyenítő alapossággal és pontossággal fogják képernyőre varázsolni. Aztán ez a koncepció elég hamar lángra kapott, amire a tegnap megjelent első ízelítő még rá is locsolt egy kanna benzint is.

Piton professzort a Harry Potter-filmekben még Alan Rickman testesítette meg, ám az új sorozatban merőben másként fog festeni a Roxfort bájitaltan tanára (Fotó: Entertainment Pictures)

Bemutatkozott a fekete Piton

Már 2024 őszén pedzegették, hogy az előre felvázolt koncepcióval ellentétben lesz egy hatalmas változtatás, és Piton professzort egy fekete színész fogja alakítani. Pár hónappal később ez be is igazolódott, mikor bejelentették a ghánai származású Paapa Essiedu castingolását.

Paapa Essieduval továbbra sem tudtak megbékélni a Harry Potter-könyvek szerelmesei (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A fanokat azóta sem hagyta nyugodni az alkotók ezen döntése, még petíciót is indítottak az újracastingolásért, de egyeseknek még ez sem volt elég, Paapa Essiedunak halálos fenyegetésekkel is szembe kellett néznie. De pontosan mi is a problémájuk a rajongóknak? Valóban tényszerűen le van írva J. K. Rowling művében, hogyan is néz ki a Félvér Herceg? A helyzet az, hogy igen:

McGalagony professzor Dumbledore-ral társalgott, az abszurd turbános Mógus pedig egy zsíros, fekete hajú, görbe orrú, sárgásfakó arcú tanárral beszélgetett

– így hangzik pontosan Piton professzor bemutatása a Harry Potter és a bölcsek köve című könyvben.

A tegnap megjelent trailerben viszont ennek a leírásnak aligha leljük bármi nyomát. Paapa Essiedu Pitonjának bőre fekete, haja raszta és a görbe orrot is aligha leljük a képkockákon.

A Harry Potter-fanokat nem varázsolta el az első trailer

Ugyan az első kedvcsináló láttán bőven akadtak olyan rajongók, akik örömükben csettintettek, hiszen a trailer tanúsága szerint az HBO Max-sorozatok talán legjobban várt darabja tényleg jelenetről jelentre fogja lemásolni a könyv cselekményét. Ám az öröm nagyjából eddig terjedt, hiszen amellett, hogy hiányolják a sorozatot többször is kritizáló Chris Columbus filmjeiben látott, pompázatos színeket és varázslatos hangulatot, az új Harry-t is olcsó másolatnak vélik, no meg persze képtelenek megbékélni a woke-osított Piton professzorral.

Ha jól emlékszem, azzal reklámozták az elején, hogy mennyire pontosan fogják visszaadni a könyvet, na most azt hiszem, ezután nem kell többet mondanom, hogy mi itt az elsődleges probléma

– írja egy feldühödött Potter-fan az Instagramon, míg egy másik csak humorosan annyit kommentelt oda, hogy „Snape Dogg”.

A felpaprikázott fanbázisnak még van ideje lecsillapodni, hiszen a Harry Potter-sorozat megjelenéséig még több hónapot várni kell. Várhatóan majd 2026 karácsonyán kerül fel az HBO Max platformjára, kíváncsian várjuk, milyen ajándék lesz ez a fa alá.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

