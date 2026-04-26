Nem öregszenek? Így néztek ki 2006-ban és most Az ördög Pradát visel szupersztárjai – Fotók

Már valóban nem kell sokat aludni, hogy láthassuk a 2006-os, nagy sikerű vígjáték folytatását, Az ördög Pradát visel 2-t. Ezen a ponton Anne Hathaway karaktere már nem az a naiv pályakezdő, de Meryl Streep továbbra is a divat világában a végletes profizmus rettegett példaképe. Ők, valamint a főszereplő ellenlábasát játszó Emily Blunt és az „ördög” segédjét alakító Stanley Tucci is visszatérnek a folytatásban. A hazai premier előtti véghajrában gondoltuk izgalmas lehet visszanézni, mennyit változtak a színészek húsz év alatt… ez az összehasonlítás pedig igen meglepő dolgokra mutat rá!

Az ördög Pradát visel szereposztása a 2006-os premieren (Fotó: Michael Loccisano / GettyImages)

Az ördög Pradát visel 2 premierje pont olyan sikkes, ahogy azt elképzelnénk

A napokban megrendezték a film new york-i és londoni premierjét is, ahol a film sztárjai személyesen is tiszteletüket tették. A közös fotók alapján az az érzésünk lehet, hogy az eseményekre teljesen összeöltöztek, a harmonizáló fekete és azonosan vörös árnyalatú ruhakölteményeikben. Nem is lehetne alább adni, ha már egy divatról és alaposan megfontolt öltözködésről szóló filmnek a bemutatóján jelentek meg. Ugyanakkor a lentebbi fotót nézve kérdezhetnénk viccesen:

Milyen évet írunk? Ez az első, vagy a második rész premierje?!

Konkrétan húsz évvel később, mintha mi sem változott volna (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Lenyűgöző, hogy mind a színészi karrierje kezdetéből a filmbe csöppenő Anne Hathaway és a már akkor is sokat tapasztalt színésznő, Meryl Streep is szinte semmit nem változtak húsz év leforgása alatt. Nem beszélve Stanley Tucciról, aki igazából csak annyi változáson esett át, hogy más szemüveg van rajta. Egyedül talán Emily Blunt az, akinél némileg érezhető a kor, ő tényleg egy más karakter volt a húsz évvel ezelőtti filmben — de még mindig egy igen csinos nő.

Anne Hathaway

Az akkor még kora huszonéves Anne Hathaway karaktere, Andy Sachs azonosulható lehet bárki számára, aki új munkahelyen kezd, főleg olyan szigorú elvárásokkal, amivel ő is szembesült. Ez a fiatalos báj alaposan hozzátett, hogy a karaktert szimpatikusabbnak érezzük a filmben. Anne Hathaway szépsége egyébként napjainkban is említésre méltó. Olyannyira, hogy a People magazin 2026-ban a világ legszebb emberének választotta a Neveletlen hercegnő és A nyomorultak sztárját.