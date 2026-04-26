Nem öregszenek? Így néztek ki 2006-ban és most Az ördög Pradát visel szupersztárjai – Fotók

Már valóban nem kell sokat aludni, hogy láthassuk a 2006-os, nagy sikerű vígjáték folytatását, Az ördög Pradát visel 2-t. Ezen a ponton Anne Hathaway karaktere már nem az a naiv pályakezdő, de Meryl Streep továbbra is a divat világában a végletes profizmus rettegett példaképe. Ők, valamint a főszereplő ellenlábasát játszó Emily Blunt és az „ördög” segédjét alakító Stanley Tucci is visszatérnek a folytatásban. A hazai premier előtti véghajrában gondoltuk izgalmas lehet visszanézni, mennyit változtak a színészek húsz év alatt… ez az összehasonlítás pedig igen meglepő dolgokra mutat rá!
A napokban megrendezték a film new york-i és londoni premierjét is, ahol a film sztárjai személyesen is tiszteletüket tették. A közös fotók alapján az az érzésünk lehet, hogy az eseményekre teljesen összeöltöztek, a harmonizáló fekete és azonosan vörös árnyalatú ruhakölteményeikben. Nem is lehetne alább adni, ha már egy divatról és alaposan megfontolt öltözködésről szóló filmnek a bemutatóján jelentek meg. Ugyanakkor a lentebbi fotót nézve kérdezhetnénk viccesen:
Milyen évet írunk? Ez az első, vagy a második rész premierje?!
Lenyűgöző, hogy mind a színészi karrierje kezdetéből a filmbe csöppenő Anne Hathaway és a már akkor is sokat tapasztalt színésznő, Meryl Streep is szinte semmit nem változtak húsz év leforgása alatt. Nem beszélve Stanley Tucciról, aki igazából csak annyi változáson esett át, hogy más szemüveg van rajta. Egyedül talán Emily Blunt az, akinél némileg érezhető a kor, ő tényleg egy más karakter volt a húsz évvel ezelőtti filmben — de még mindig egy igen csinos nő.
Az akkor még kora huszonéves Anne Hathaway karaktere, Andy Sachs azonosulható lehet bárki számára, aki új munkahelyen kezd, főleg olyan szigorú elvárásokkal, amivel ő is szembesült. Ez a fiatalos báj alaposan hozzátett, hogy a karaktert szimpatikusabbnak érezzük a filmben. Anne Hathaway szépsége egyébként napjainkban is említésre méltó. Olyannyira, hogy a People magazin 2026-ban a világ legszebb emberének választotta a Neveletlen hercegnő és A nyomorultak sztárját.
Hát, ő egy istennő. Nem elég, hogy bármiben játszik, abban leuralja a képernyőt erőteljes jelenlétével, de egyszerűen tényleg nem fog rajta az idő. Tökéletes választás az Anna Wintour-paródiaként kitalált Miranda Priestly karakterének. Amikor az első film kijött, 56 év körül lehetett — lehetne számolni, hogy mostanra hány évet tagadhatna le, de ugyan ki számolja.
Precíz, pontos és minden bizonnyal semmi élete nincs Mirandán kívül. Stanley Tucci emlékezetesen hozta Nigel Kipling karakterét, akinél jobb apródot a hírhedt főszerkesztő nem is kívánhatott volna. Bár a hölgyek is megtartották fiatalosságukat, de az ő esetében tényleg mintha semmi változás nem történt volna. Stanley Tucci az első rész idején 45 éves volt.
Andy nem kívánt riválisa volt Emily, akinek a teljes (avagy valós) nevét valójában nem ismerhettük meg. Milyen kézenfekvő, hogy pont Emily Blunt játszotta őt. A kvartettből ő az egyetlen, akin némileg érezzük az idő múlását, jóllehet ez nem fordult a kárára. Őt is és a többieket is várjuk már Az ördög Pradát visel 2 hazai premierjén, április 30-án.
