A Neveletlen hercegnőnek egy kívánsága van: Ezt kérte Anne Hathaway a rajongóktól

Anne Hathaway nem szokványos elvárásokat támasztott a rajongói felé. Most, hogy megjelent Az Ördög Pradát visel 2. előzetese, rákanyarodtunk a célegyenesre, a film még idén a mozikba kerül. Az Andy Sachs karakterét alakító Anne Hathaway elmondta, mit szeretne látni a film premierjén.

Anne Hathaway különös kérést intézett Az Ördög Pradát visel rajongói felé (Fotó: Ron Adar)

Anne Hathaway kívánsága

Megjelent Az Ördög Pradát visel 2. részének előzetese, melyből kiderül, hogy a Meryl Streep által alakított Miranda Priestly, Anne Hathaway mellett Stanley Tucci és Emily Blunt is egészen biztosan visszatérnek az eredeti, pontosan 20 évvel ezelőtt készült első rész szereplőgárdájából. Nem sokkal korábban már felrobbantotta az internetet a rövid trailer, melyben még csak a két főszereplőnk, Streep és Hathaway bukkant fel, és a New York utcáin zajló forgatást is szoros megfigyelés alatt tartották a rajongók, folyamatosan tudósítva arról, milyen hírességeket láttak elsuhanni a díszletek között. Anne Hathaway a Vogue magazinnak árulta el, mire vágyik a legjobban a májusban mozikba kerülő film premierjén.

Remélem mindenki kiöltözve jelenik meg majd a mozikban, mert emlékszik, milyen élmény volt csupa rózsaszínbe bújni és megnézni a Barbie filmet. Jó lenne, ha mindenki elővenné azt a szettjét, amire még Miranda Priestly is rábólintana, és nagyon jól szórakozna a moziban.

Anne Hathaway és Meryl Streep legendás párosára már nem kell sokat várni (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Furcsa mozipremierek

Nem Anne Hathaway az egyetlen, aki örömmel fogad egy rendhagyó mozis programot. Az idén Oscar-díjra is jelölt Yorgos Lanthimos rendezés, a Bugonia premierjéről például az a hír járta, hogy aki kopaszon jelenik meg a jegypénztárnál, az ingyen nézheti meg a filmet. Szintén friss eset volt a Stephen King regényéből készült A hosszú menetelés, melyet futópadon nézettek végig a vállalkozószellemű közönséggel, hogy autentikus élménnyé váljon a megállás nélküli séta, amit a vászon láthattak.

A Neveletlen hercegnő sztárja által emlegetett Barbie filmre valóban nézők tömegei érkeztek talpig rózsaszínben Barbie-nak és Kennek öltözve. A beöltözés már szinte egyidős a nagy mozipremieres eseményekkel, ezt a Star Wars, A Gyűrűk Ura és a Harry Potter rajongók tudják a legjobban, akik rendszeresen a filmek karaktereinek öltözékébe bújva jelentek meg a premiereken és az azóta rendszeressé vált maratoni díszvetítéseken.