Meryl Streep és Anna Wintour unokatestvérek: Az ördög Pradát visel így új értelmet nyer!

Ohhh, az a Miranda Priestly… jöttére mindenki az ő kedvére szabja a környezetet, szavától megretten az, akire lesújt, cserébe szépérzéke és profizmusa a legjobbak közé emeli őt. Igaz, hogy a közkedvelt vígjáték, Az ördög Pradát visel címszereplője egy fiktív karakter, akit Meryl Streep formál meg, de Anna Wintour, akiről a karaktert megformázták, ő nagyon is valódi, ahogy a Vogue egykori főszerkesztőjének auráját körbelengő legendák is. Meryl Streep egyik legikonikusabb szerepe lett a Runway magazin főszerkesztőjének alakja és ennek a sikere jóval mélyebbre gyökerezik, mint azt bárki is gondolta volna.

Te várod már Az ördög Pradát visel 2-t? (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Most már tudjuk, miért hozta olyan hitelesen Meryl Streep ezt a szerepét Az ördög Pradát viselben

Hatalmas a hype, hiszen Az ördög Pradát visel 2 előzetese alapján hivalatosan április 30-án érkezik a mozikba, ahol Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci is megjelenik korábbi szerepükben Meryl Streep mellett. A filmet körülölelő kultusz kapcsán a családfakutatással foglalkozó Ancestry egy külön kutatást is elindított. Mint kiderült, Meryl Streep és karakterének valóéletbeli megfelelője, Anna Wintour hatodágú unokatestvérek! Miután a színésznő megtudta a hírt, egy röpke üzenetet is küldött az Entertainment Weekly magazinnak:

EZ megmagyaráz MINDENT. Ahogy az őseink mondanák, ez valami csodálatra méltó!

Az Ancestry kutatása alapján a két híresség ötödik üknagyszüleik azonosak, nevesen Thomas Smith és Elizabeth Kinsey, akik Pennsylvániában éltek. Ezt a felfedezést, nem várt rokoni szálat az adatbázis milliárdnyi történelmi jegyzetéből sikerült kinyerni. Streep és Wintour egyébként mindketten 76 évesek, csak a színésznő június 22-án született, míg a divatszakember november 3-án. Mindenesetre bármennyire váratlannak tűnik ez a felfedezés, azt nem lehet elvitatni, hogy tényleg megmagyarázhatja, miért tűnik ki hitelességével ez az alkotás a Meryl Streep-filmek közül!

Már a felfedezés előtt jó kapcsolatot ápoltak

Az ördög Pradát visel Lauren Weisberger azonos című regényéből készült 2006-ban. A film premierjére meghívták Anna Wintourt is, aki elmondása szerint nagyon jól szórakozott az alkotáson, jóllehet kicsit aggódott, hogy mit fog majd látni — végül is őt figurázták ki benne. Meryl Streep viszont tudatosan nem akarta teljesen az ő stílusát átvenni, nevetségessé tenni, csak egy amolyan komikus karaktert akart megalkotni, belőle inspirálódva. Azóta több gálán is összefutottak, beszélgettek és szelfiztek egymással, akkor még nem tudva, hogy valójában unokatesói egymásnak. Anna Wintour és Meryl Streep 2025-ben például az őszi Fashion Weeken találkoztak, ahol a színésznő Mirandának öltözve jelent meg és a kettejük epikus jelenlétéről kép is készült.