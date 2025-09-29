Ez ritka aranyos! Meryl Streep és Stanley Tucci ikonikus karaktereikként mutatkoztak a milánói divateseményen

Legutóbb a Milánóban megrendezett Fashion Week-en láthatták a rettegett főszerkesztőt, Miranda Priestlyt — legalábbis ahogy Meryl Streep megidézte Az ördög Pradát visel című filmből inspirálódva. A színésznő ugyanis ikonikus karaktereként jelent meg a jeles divateseményen Stanley Tucci oldalán, bizonyítva a színészlegenda eredetiségét és szeretetét a rajongók iránt.

Meryl Streep és Stanley Tucci végig szerepben maradtak (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Meryl Streep eggyé válik a karakterével a filmvásznon kívül is

A színésznő az utóbbi időkben Az ördög Pradát visel második részén dolgozik, melyben Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci is újra szerepet kap. Utóbbival jelent meg Meryl Streep a Fashion Week-en, melyen mindketten végig a szerepükben maradtak: Meryl Streep mint Miranda Priestly, a fiktív Runway című divatmagazin főszerkesztője és Stanley Tucci, mint Nigel, a folyóirat művészeti vezetője. Érdemes megfigyelni, hogy az első, 2006-os film óta mennyire nem fogott a színészeken az idő vasfoga.

Mindketten, a szerepüknek megfelelő elegáns, stílusos ruhában jelentek meg, Streep egy hosszú barna latexkabáttal, Tucci pedig egy világos szürke zakóval. A színésznő párducmintás öve tökéletesen passzol a színész hasonló mintájú sálához, ennyire figyeltek a cuki performansz pontosságára.

Egy kikerült videó szerint a színészpáros az első sorból élvezte — és kritizálta csendesen — a felvonuló csodaszép modelleket és ruhakollekciókat.

Hogy fokozzuk a jópofaságot, az eseményen nem túl messze tőlük foglalt helyet Anna Wintour, a Vogue egykori rettegett főszerkesztője, akiről mintázták a háromszoros Oscar-díjas színésznő karakterét. A két univerzum, inspiráció és a valóság találkozását is lencsevégre kapták, amely ennél nem is lehetne aranyosabb. Az egykori főszerkesztő korábban elmondta, hogy imádta Meryl Streepet és egy vicces, szórakoztató filmnek találta Az ördög Pradát visel mozit.

A Meryl Streep filmek következő állomása, Az ördög Pradát visel 2 a legfrissebb információk szerint 2026. május 1-én érkezhet az amerikai mozikba, a hazai megjelenési dátum egyelőre ismeretlen.