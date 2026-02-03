Meryl Streep megtalálja a szerelmet: ezeket tudjuk eddig Az ördög Pradát visel 2-ről

Felrobbantotta az internetet a tegnapi megjelent Az ördög Pradát visel 2 előzetes, melyben immár minden régi arc feltűnt és mintha mi se változott volna. A 76 éves Meryl Streep nem csak ugyanúgy néz ki mint húsz éve, de ugyanolyan energiával és rémisztő figurával hozza a rettegett főszerkesztőt, mint 20 éve, Stanley Tucci továbbra is a sarkában lohol, Anne Hathaway enyhe naiv, fiatalos bája is befigyel, ahogy Emily Blunt is visszatér a korábbi szerepében. Erre az időgépre pedig igen sokan fel akarnak majd ülni, ugyanis az előzetes megtekintési száma azóta is dinamikusan növekszik, jelenleg 8 milliónál tartva, emelkedő tendenciával. A hazai megjelenés április 30-án várható, de egész addig akár feleleveníthetjük, mi mindent tudunk eddig a nagyon várt projektről.
Az ördög Pradát visel 2 előzetese hivatalossá tette: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci visszatérnek korábbi szerepükben. Miranda szerelmi életére — avagy annak nemlétére — már az első részben is voltak kikacsintások, azonban a második részben ennél is nagyobb szerepet kaptak, hiszen több helyen is megerősítették, hogy Kenneth Branagh játssza majd a férjét. Egyes pletykák szerint a tavalyi évben hullámzó megítélésű Sydney Sweeney is szerepet kaphat a folytatásban, hiszen konkrétan látták őt a forgatáson, azonban arról egyelőre nem tudni, milyen szerepben.
Hivatalos azonban, hogy Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak és Pauline Chalamet újonnan lépnek be a Runway életébe és Lady Gaga is megjelenik egy cameo erejére. Az első rész kreatív stábjában is akadnak visszatérők. Ismét Aline Bros McKenna kezébe került a forgatókönyv, a rendezői széket pedig az első részt ápoló David Frankel veszi újra kézbe.
Korábban készült egy rövidebb kedvcsináló előzetes a filmhez. A magyar szinkronos változatból kiderült, hogy Borbás Gabi visszatér Meryl Streep hangjaként, azonban Anne Hathaway magyar hangját lecserélték — ez persze a mozis változat megjelenéséig még alakulhat.
A filmben, már csak a téma is megindokolja, hogy a divat, a karakterek öltözéke fontos legyen. Egyes források szerint Anne Hathaway karakterét a tavaly elhuny Diane Keaton által inspirált ruhatárában láthatjuk majd. Ez a hanyag elegancia mindenképp arra játszhat rá, hogy az Anna Wintourból inspirálódott, haute couture divatelveket követő Miranda Priestlyvel állítsuk őt kontrasztba.
Meryl Streep Hollywood egyik legkiválóbb színészei közé tartozik, aki az első részben végig karakterben maradt a forgatások alatt, akkor is, ha épp nem forgott a kamera. Egy 2021-es interjújában viszont elmondta, hogy ilyet még egyszer nem csinálna, mert kimerítő is volt számára és valójában senki nem szerette. Az utóbbi napokban Anne Hathaway — aki amúgy nagyon várta a visszatérést — elmondta, hogy ebből a method actingból Streep jelentősen visszább vett. Végül is láttuk mit tett Jared Letóval, akit hasonló okokból mindenki rühellt a Suicide Squad forgatásán.
Az ördög Pradát visel 2 egyszerre lesz egy visszatérés és egy szerelmeslevél az első rész rajongói számára. Egyelőre minden jel arra utal, hogy ez valóban így is lesz, ez Az ördög Pradát visel 2 premierjén, április 30-án kiderül.
