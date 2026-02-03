Meryl Streep megtalálja a szerelmet: ezeket tudjuk eddig Az ördög Pradát visel 2-ről

Felrobbantotta az internetet a tegnapi megjelent Az ördög Pradát visel 2 előzetes, melyben immár minden régi arc feltűnt és mintha mi se változott volna. A 76 éves Meryl Streep nem csak ugyanúgy néz ki mint húsz éve, de ugyanolyan energiával és rémisztő figurával hozza a rettegett főszerkesztőt, mint 20 éve, Stanley Tucci továbbra is a sarkában lohol, Anne Hathaway enyhe naiv, fiatalos bája is befigyel, ahogy Emily Blunt is visszatér a korábbi szerepében. Erre az időgépre pedig igen sokan fel akarnak majd ülni, ugyanis az előzetes megtekintési száma azóta is dinamikusan növekszik, jelenleg 8 milliónál tartva, emelkedő tendenciával. A hazai megjelenés április 30-án várható, de egész addig akár feleleveníthetjük, mi mindent tudunk eddig a nagyon várt projektről.

Az ördög Pradát visel szereposztása régi pompájában tér vissza (Fotó: YouTube)

Miranda Priestly megtalálja a szerelmet Az ördög Pradát visel 2-ben

Az ördög Pradát visel 2 előzetese hivatalossá tette: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci visszatérnek korábbi szerepükben. Miranda szerelmi életére — avagy annak nemlétére — már az első részben is voltak kikacsintások, azonban a második részben ennél is nagyobb szerepet kaptak, hiszen több helyen is megerősítették, hogy Kenneth Branagh játssza majd a férjét. Egyes pletykák szerint a tavalyi évben hullámzó megítélésű Sydney Sweeney is szerepet kaphat a folytatásban, hiszen konkrétan látták őt a forgatáson, azonban arról egyelőre nem tudni, milyen szerepben.

Hivatalos azonban, hogy Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak és Pauline Chalamet újonnan lépnek be a Runway életébe és Lady Gaga is megjelenik egy cameo erejére. Az első rész kreatív stábjában is akadnak visszatérők. Ismét Aline Bros McKenna kezébe került a forgatókönyv, a rendezői széket pedig az első részt ápoló David Frankel veszi újra kézbe.

Korábban készült egy rövidebb kedvcsináló előzetes a filmhez. A magyar szinkronos változatból kiderült, hogy Borbás Gabi visszatér Meryl Streep hangjaként, azonban Anne Hathaway magyar hangját lecserélték — ez persze a mozis változat megjelenéséig még alakulhat.

A filmben, már csak a téma is megindokolja, hogy a divat, a karakterek öltözéke fontos legyen. Egyes források szerint Anne Hathaway karakterét a tavaly elhuny Diane Keaton által inspirált ruhatárában láthatjuk majd. Ez a hanyag elegancia mindenképp arra játszhat rá, hogy az Anna Wintourból inspirálódott, haute couture divatelveket követő Miranda Priestlyvel állítsuk őt kontrasztba.