Visszatér a Yellowstone bombázója! Őrült thrillerrel köszönti az áprilist a SkyShowtime

Április 2-án, csütörtökön érkezik a SkyShowtime kínálatába a streaming saját gyártású krimisorozata, az Under Salt Marsh. A főszerepben a Yellowstone sorozatban is sokak által kedvelt Kelly Reilly és Rafe Spall próbálnak kinyomozni egy különös halálesetet a fiktív walesi Morfa Halen városában.

Kelly Reilley mocsárra cserélte a Yellowstone ranchet az Under Salt Marsh főszerepében (Fotó: Ludovic Robert)

Under Salt Marsh: krimi a walesi mocsárban

Az Under Salt Marsh forgatókönyvét Claire Oakley jegyzi, és ami manapság már egészen ritka a streamingre készült sorozatok esetében, az epizódokat is egytől egyig ő rendezte. A cím is walesi eredetű, a salt marsh szó szerinti fordításban "sós mocsarat" vagy "sós lápot" jelent, ami hamar értelmet nyer, amikor az első madártávlati felvételeket láthatjuk Morfa Halenről és környékéről. Az Under Salt Marsh, azaz "A sós mocsár alatt" pedig további jelentőséggel bír, amikor azt is felfedezi a néző, hogy a klasszikus kisvárosi miliőhöz ezúttal is hozzátartozik, hogy a látszólag idilli mindenki ismer mindenkit felszín alatt számos titkot rejtegetnek Morfa Halen lakói.

Főhősünk, Jackie Ellis, akit Kelly Reilly alakít, általános iskolai tanítónő. Egykor nyomozóként dolgozott, de az sem véletlen, hogy ez már nincs így. Az első epizódban, ahogy egy jó krimisorozathoz illik, viszonylag az elején előkerül az első holttest és megindul a nyomozás. Megérkezik másik főszereplőnk is, a Rafe Spall által alakított Eric Bull nyomozó, és már sejteni véljük, hogy van némi rendezetlen közös múltja Jackie-vel. A nyomozást nehezíti, hogy a lakosság rendkívül bizalmatlan Bullal szemben, aminek köze van egy három évvel korábbi eltűnési ügyhöz, melyen akkor még Jackie-vel dolgozott. Közben az idő is szorít, egy hatalmas vihar közelít az álmos kisváros felé, amiben minden lehetséges nyom megsemmisülhet. Ha ez nem lenne elég, a kisváros mocsaras vidéke épphogy a tengerszint felett helyezkedik el, így a közelítő vihar mellett az árvíz ellen vívott szélmalomharc is fontos szerepet kap a történetben.

Rafe Spall és Kelly Reilly különös párosa már az első epizódban felcsigázza az érdeklődésünket (Fotó: PA)

Tiszta Twin Peaks a SkyShowtime új sorozata

A széria nem véletlenül kapta a címét a helyszínről, ahol játszódik. Az olyan klasszikusokhoz hasonlóan, mint a Twin Peaks, a Lars Von Trier rendezte Birodalom, vagy az elmúlt években nagy sikernek örvendő Severance ebben az esetben is a játéktér külön metaforává válik, hatással van a karakterek pszichéjére és a cselekmény alakulását is befolyásolja.