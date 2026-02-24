Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Boldog Twin Peaks-napot: Íme 10 érdekesség a '90-es évek legjobb sorozatáról!

Twin Peaks
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 18:25
Február 24-e különleges nap. Dale Cooper ugyanis épp ekkor hajtott be Twin Peaks városkájába, ahol egy csapásra minden megváltozott. Íme 10 érdekesség David Lynch televíziós remekművéről!
Bors
A szerző cikkei

Február 24-e fontos dátum a filmrajongók körében. Ezen a napon hajtott be az álmos amerikai Twin Peaks kisvárosába Dale Cooper különleges ügynök, hogy felderítse a televíziótörténet egyik legnagyobb rejtélyét: ki ölte meg Laura Palmert? A rajongók a sorozat első epizódjának premierje után 36 évvel is istenítik David Lynch és Mark Frost szériáját, február 24-e pedig a hivatalos Twin Peaks-nappá avanzsált az évtizedek alatt.

Kyle MacLachlan a Twin Peaks sorozatban Dale Cooper szerepében.
A másfél perces jelenet, ami miatt február 24-e lett a hivatalos Twin Peaks-nap (Fotó: YouTube)

Twin Peaks sorozat: Semmi sem az, aminek látszik 

A Twin Peaks alkotópárosa, David Lynch szürrealista filmrendező és Mark Frost az ABC csatornán kaptak lehetőséget a széria bemutatására. Az első pilot epizód eredetileg egyetlen, két óra hosszú részként debütált, sőt, az ABC “filmként” reklámozta a sorozat kezdő részét. Azonban a világ egyes részein két részben adták le a különböző csatornák, az európai piacon pedig a mozikban is játszották a valóban film hosszúságú első epizódot. A Twin Peaks több szempontból is a mai napig a sorozattörténet és a televíziózás egyik legkiemelkedőbb darabja. Lynch bravúrja volt, hogy a klasszikus napi televíziós szappanopera-jelleget vette alapul, de teljes mértékben a maga képére formálta a sorozatot. Valószínűleg csak Mark Frost hathatós jelenléte miatt nem lett olyan mérhetetlenül szürreális az 1990 és 1991 között futó két évad, mint Lynch bármelyik alkotása. Ennek legfőbb bizonyítéka a 25 évvel később készült, Netflixen debütált 3. évad, a Twin Peaks: The return, amin már kizárólag Lynch dolgozott, és még a legnagyobb rajongókat is megizzasztotta.

David Lynch rendező.
David Lynch rendező televíziótörténetet írt a Twin Peaks-szel (Fotó: KPA Honorar & Belege)

10 érdekesség a Twin Peaks-ről 

  • Az első évad egyik epizódjában van egy jelenet, melyben a Hawke seriffhelyettes egy pár sütőkesztyűt viselve fog egy kavicsokkal teli vödröt. A legtöbben ezt is betudták Lynch valamilyen megmagyarázhatatlan szürreális víziójának, de valójában maga a rendező árulta el, hogy csak nagyon szerette volna a Hawk-ot játszó Michael Horse-t sütőkesztyűben látni. 
  • II. Erzsébet királynő akkora Twin Peaks rajongó volt, hogy a saját születésnapjára szervezett privát Paul McCartney koncertet is kihagyta, mert nézni akarta a következő epizódot. 
  • A Twin Peaks hidegháborús összeköttetések alapjául is szolgált. Jules Haimovitz, a Spelling Entertainment produkciós vállalat feje, aki alá a Twin Peaks is tartozott, kapott egy telefont Carl Lindler befektetőtől, aki követelte, hogy azonnal mondja meg neki, ki ölte meg Laura Palmert. Majd hozzátette, valójában nem neki van égető szüksége az információra, hanem George H. W. Bush amerikai elnöknek, aki szintén másnak kellett átadja a tudást: Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió elnöke is epedve várta, hogy végre kiderüljön a nagy titok.
  • Hank Jennings, akit Chris Mulkey játszott, elsőként egy börtönjelenetben bukkan fel. A Hank ruháján látható rabszám megegyezik Victor Hugo Nyomorultak című regényéből Jean Valjean rabszámával: 24601.
  • Eredetileg sosem tudtuk volna meg, ki volt Laura Palmer gyilkosa, azonban a stúdió követelte Lynch-től és Frost-tól, hogy „varrják el a szálakat.” 
  • Laura Palmert és Madeleine Fergusont, Laura unokatestvérét is Sheryl Lee alakította, mert David Lynch szerette volna, ha a színésznő végig szerepel a sorozatban. 
Sheryl Lee Laura Palmer szerepében.
A Sheryl Lee által alakított Laura Palmer holtteste az első epizódban bukkan fel, mégis két évadban végig jelen van (Fotó: KPA Honorar und Belege)
  • A Margaret Lantermant, azaz a „Fatuskós hölgyet” alakító Catherine E. Coulson 2015-ben távozott közülünk. Sírkövébe a neve, héber neve és a születési, illetve elhalálozási dátuma fölé egy grafikát véstek, melyen két kar ölel egy farönköt, pont, mint a sorozatbeli karaktere. 
  • Ray Silva, aki a rémisztő Bob szerepét játszotta, eredetileg a technikai stáb tagjaként dolgozott, de véletlenül egy tükör miatt beleforgatták egy próbajelenetbe, viszont Lynch-nek annyira megtetszett, amit látott, hogy neki adta a legendássá vált szerepet.
Ray Silva Bob karaktereként a Twin Peaks sorozatban.
Ray Silva egy véletlen folytán lett a televíziótörténet egyik legrémisztőbb főgonosza (Fotó: KPA Honorar & Belege)
  • Dale Cooper FBI ügynök magnószalagokra mondja fel a nyomozás eseményeit, amit a titokzatos Diane nevű titkárnőjének továbbít. Diane azonban egyszer sem tűnt fel az első két évadban. 25 évvel később, a harmadik évadban látjuk először, és nem más alakítja, mint Laura Dern, Lynch egyik kedvenc színésze.  
  • Németországban a sorozatot 20 epizód után elkaszálták az RTL csatornán a rossz értékelések miatt, mert a konkurens SAT1 csatorna még az első epizód adásba kerülése előtt elárulta a nézőknek, kicsoda Laura Palmer gyilkosa.

 

