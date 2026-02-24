Boldog Twin Peaks-napot: Íme 10 érdekesség a '90-es évek legjobb sorozatáról!

Február 24-e fontos dátum a filmrajongók körében. Ezen a napon hajtott be az álmos amerikai Twin Peaks kisvárosába Dale Cooper különleges ügynök, hogy felderítse a televíziótörténet egyik legnagyobb rejtélyét: ki ölte meg Laura Palmert? A rajongók a sorozat első epizódjának premierje után 36 évvel is istenítik David Lynch és Mark Frost szériáját, február 24-e pedig a hivatalos Twin Peaks-nappá avanzsált az évtizedek alatt.
A Twin Peaks alkotópárosa, David Lynch szürrealista filmrendező és Mark Frost az ABC csatornán kaptak lehetőséget a széria bemutatására. Az első pilot epizód eredetileg egyetlen, két óra hosszú részként debütált, sőt, az ABC “filmként” reklámozta a sorozat kezdő részét. Azonban a világ egyes részein két részben adták le a különböző csatornák, az európai piacon pedig a mozikban is játszották a valóban film hosszúságú első epizódot. A Twin Peaks több szempontból is a mai napig a sorozattörténet és a televíziózás egyik legkiemelkedőbb darabja. Lynch bravúrja volt, hogy a klasszikus napi televíziós szappanopera-jelleget vette alapul, de teljes mértékben a maga képére formálta a sorozatot. Valószínűleg csak Mark Frost hathatós jelenléte miatt nem lett olyan mérhetetlenül szürreális az 1990 és 1991 között futó két évad, mint Lynch bármelyik alkotása. Ennek legfőbb bizonyítéka a 25 évvel később készült, Netflixen debütált 3. évad, a Twin Peaks: The return, amin már kizárólag Lynch dolgozott, és még a legnagyobb rajongókat is megizzasztotta.
