Detektívmustra Columbótól Harry Hole-ig: ezek minden idők legjobb nyomozós sorozatai 

Összeállítottuk minden idők legjobb nyomozós sorozatainak listáját. Columbotól Harry Holeig mindenki itt van. Te hányat láttál közülük, és neked melyik a kedvenced?

Peter Falk Columbo sorozata legendássá vált (Fotó: StillPhoto Collection/SUNSHINE)

Columbo (Columbo)

A korai részek közül még maga Steven Spielberg is rendezett egyet, és a Peter Falk játszotta ballonkabátos detektív örökre meghatározta azt, ahogyan a tévés nyomozásra gondolunk. Pedig minden epizód elején megmutatták a tettest, de így még több figyelem juthatott arra a folyamatra, ahogy a csavaros eszű, mindig csak még egyet kérdező Columbo megfejtette a rejtélyt.

Twin Peaks (Twin Peaks)

A Twin Peaksben jó néhány egyéb műfaj elemei is felvonultak, de azért az egész cselekményt leginkább az határozta meg, hogy ki lehet Laura Palmer gyilkosa. David Lynch gyönyörűen elborult sorozata alaposan felkavarta a televíziózás világát a kilencvenes évek elején, és megmutatta, hogy lehet ezt teljesen másképp is csinálni. A nézők pedig imádták Cooper ügynök szürreális nyomozását Laura Palmer gyilkosa után, a fura kisvárost, a fánkokat, a titkokat, az óriást, a törpét és a vörös szobát, meg az évtizedekkel később érkező folytatást-lezárást.

Drót (The Wire)

Az ezredforduló után valóságos reneszánsz következett be a tévészériák világában, a krimik között pedig a Drót emelkedett ki a legmagasabbra a színvonalával: bebizonyította, hogy egy sorozat lehet egyszerre tudományos alaposságú és közben szórakoztató. A mára már szociológia tanszékeken oktatott krimiszéria keresztül-kasul feltérképezte egy város működésének színtereit, figuráit és összefüggéseit, ráadásul a törvény mindkét oldalának szemszögét bemutatva.

A híd (Broen/Bron)

Nem csak Amerikában készülnek korszakos tévésorozatok, és ha a krimi zsáneréről van szó, akkor megkerülhetetlen a skandináv vonulat. A legnagyobb sikereket elérő skandináv krimisorozat pedig A híd lett, melynek első részében a Koppenhágát és Malmőt összekötő híd felénél, azaz pont az országhatáron találnak egy hullát, így együtt kell nyomoznia egy autisztikus svéd és egy laza dán detektívnek a sötét bűnügyben. A sorozat minőséget jelzi, hogy azóta készült belőle angol-francia, amerikai-mexikói, észt-orosz, maláj-szingapúri, német-osztrák, görög-török és indiai változat is.

A törvény nevében (True Detective)