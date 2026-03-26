Stranger Things, szekták és balfék maffiózók – ezekkel vár minket a Netflix áprilisban

Jön a tavasz második hónapja, az évszak kibontakozása pedig a Netflix berkeiben is csupa újdonságot tartogat a film és sorozatrajongók számára. Érkezik a várva várt Stranger Things animációs sorozat, kedvenc bűnügyi szériáink is új évadokkal debütálnak és egy szekta titkaiba is bepillantást nyerhetünk a streaming-szolgáltató áprilisi premierjeiben.
Tisztátalan (április 2.)
Az Úr gyülekezete néven futó szekta első ránézésre ártalmatlan hitközösségnek tűnik, de ahogy minden korábbi tapasztalatunk bizonyítja, a felszín alatt ebben az esetben is sokkal sötétebb titkok rejtőznek, mint gondolnánk. A szekta, különösen a fiatal családanya és háziasszony Rosie élete fenekestől felfordul, amikor találkozik a szabadult fegyenc Sammel, aki megváltoztatja egész addigi életét. A főbb szerepekben a Szexoktatás főszerepét alakító Asa Butterfield, Molly Windsor és Fra Fee láthatóak.
Puszi: Kitty 3. évad (április 2.)
A Fiúknak, akiket valaha szerettem spin-off sorozata, a Puszi: Kitty az előzménysorozat főhősének húgát, Kitty Song Covey-t követi, aki egészen Szöulig utazik, hogy találkozzon a fiúval, akivel addig távkapcsolatot tartott fenn, ráadásul beiratkozik az iskolába is, ahova egykor édesanyja járt. Kitty viszontagságos kalandjainak előző, 2. évada 2025 januárjában debütált, a rajongók azóta tűkön ülve várták, hogyan folytatódik az Anna Cathcart által alakított Kitty szerelmi élete távol az otthonától.
Galícia bandái (április 3.)
A spanyol krimiszéria 2. évada legalább annyi izgalmat és fordulatot tartogat majd, mint a korábbi epizódok. Főhőseink, Ana és Daniel már azt gondolták volna, képesek lesznek maguk mögött hagyni a múltat és a kokainkereskedelem sötét világát, azonban ebben a műfajban ez nem így működik. Daniel kénytelen lesz egy utolsó akciót végrehajtani apja oldalán, közben el kell válnia Anától, aki a rivális családdal kénytelen együttműködni, ami nemcsak a Padín klán végét, de a Daniellel való kapcsolatát is jelentheti.
Ez hiba volt (április 9.)
Az Ez hiba volt vadonatúj sorozatként érkezik a kínálatba, és könnyen lehet, hogy a hónap egyik kedvence lesz. A főszerepben Dan Levy-t láthatjuk, aki amellett, hogy a forgatókönyvet is jegyzi, ismerős lehet a Schitt’s Creek sorozatból, melyben az idén elhunyt Catherine O’Hara fiát alakította. Dan Levy és Abby Quinn Jackman egy testvérpárt alakítanak, akik zsarolással kerülnek be a szervezett bűnözés világába, azonban hamar hírük megy, mint a világ legszerencsétlenebb gengszterei, ugyanis semmilyen érzékük nincs a bűnelkövetéshez és minden akciójuk hatalmas kudarcba fullad.
Stranger Things: 1985 krónikái (április 23)
A Stranger Things rajongók is fellélegezhetnek a tavasz első fuvallataival, mert a Duffer testvérek sorozatának animációs szériája is áprilisban debütál a Netflixen. A jól ismert szereplőink egy ismeretlen rejtély és egy új, természetfeletti szörny ellen küzdenek majd a rajongók legnagyobb örömére.
