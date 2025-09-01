Bombasztikus bejelentést tett a Netflix: ekkor jön a Stranger Things utolsó évada – A kedvenc sorozataid is visszatérnek 2026-ban!

Miközben tűkön ülve várjuk az őszi szezonban visszatérő kedvenc sorozatainkat és filmjeinket, a világ legnagyobb streamingszolgáltatója még több meglepetéssel készült az előfizetőinek. A Netflix ugyanis az őszi-koratéli premierdátumok mellett nyilvánosságra hozta, mely sorozatok térnek vissza 2026-ban, vadonatúj évaddal a kínálatba.

Visszatér a Squid Game - Nyerd meg az életed: A kihívás a Netfixre (Fotó: Netflix)

Netlfix: Squid Game is lesz!

Az őszi szezon néhány olyan darabjának már tudjuk a premierdátumát, mint a stílusosan most szerdán folytatódó Wednesday második évadának utolsó részei vagy a Stranger Things három részre bontott bombasztikus, mindent eldöntő fináléja. Akadnak azonban az őszi szezonban meglepetések, folytatódik például a Szörnyek című sorozat és a gigászi nyári finálé után a Squid Game -Nyerd meg az életed! rajongóinak sem kell búslakodnia, ugyanis érkezik a Nyerd meg az életed: A kihívás 2. évada is, ahol civilek próbálnak szerencsét a véres és morbid játékban.

Gigászi fináléval jön a Stranger Things (Fotó: Netflix)

Netflix premierek 2025

A következő listában a legnagyobb sorozatsikereket, illetve nagyszabású játékfilmek premieridőpontjait gyűjtöttük össze, amik még idén debütálnak a streamingszolgáltató kínálatában:

Fekete nyúl: szeptember 18.

A luxusbunker: szeptember 19.

Alice Határországban 3. évad: szeptember 25.

A Guinness család: szeptember 25.

Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori: október 3.

A nő a tízes kabinból: október 10.

A diplomata 3. évad: október 16.

Bármit, csak ezt ne 2. évad: október 23.

Feszült helyzet: október 24.

Nyerd meg az életed: A kihívás 2. évad: november 4.

Merénylet az elnök ellen: november 6.

Frankenstein: november 7.

Stranger Things 5. évad, első részek: november 27.

Troll 2: december 1.

Daniel Craig újra nyomoz a Tőrbe ejtve - Ébredj fel, halott emberben Fotó: Netlfix

Tőrbe ejtve - Ébredj fel, halott ember: december 12.

Emily Párizsban 5. évad: december 18.

Stranger Things 5. évad, további részek: december 26.

Stranger Things 5. évad, finálé: január 1.

Netflix 2026: Érkezik a Bridgerton és az utóbbi évek legsokkolóbb sci-fije

A Netflix húzott egy merészet, és azt is bejelentette, mik azok a sorozatok, amelyek biztos visszatérnek. A lordok, vikomtok és királynők rajongói készülhetnek Sarolta királyné új szezonjára a Bridgerton negyedik évadában, kedvenc anya-lánya duónk új kalandokba keveredik, és Eric Bana idei meglepetés krimije még jövőre visszatér a folytatással. Ami viszont még ennél is nagyobb durranás: a várva várt ONE PIECE második szezonja is debütál, valamint A 3-test-probléma sci-fi sokkolónak ígérkező második évada is.