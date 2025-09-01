Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Bombasztikus bejelentést tett a Netflix: ekkor jön a Stranger Things utolsó évada – A kedvenc sorozataid is visszatérnek 2026-ban!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 14:10
A streamingóriás olyan bejelentést tett, ami több millió rajongót hozott izgalomba. A Netflix nemcsak az idei sikergyanús sorozatainak és filmjeinek a premierdátumát tette nyilvánossá, de azt is, mely sorozatok térnek vissza 2026-ban a képernyőre.
Miközben tűkön ülve várjuk az őszi szezonban visszatérő kedvenc sorozatainkat és filmjeinket, a világ legnagyobb streamingszolgáltatója még több meglepetéssel készült az előfizetőinek. A Netflix ugyanis az őszi-koratéli premierdátumok mellett nyilvánosságra hozta, mely sorozatok térnek vissza 2026-ban, vadonatúj évaddal a kínálatba. 

Netflix
Visszatér a Squid Game - Nyerd meg az életed: A kihívás a Netfixre (Fotó: Netflix)

Netlfix: Squid Game is lesz!

Az őszi szezon néhány olyan darabjának már tudjuk a premierdátumát, mint a stílusosan most szerdán folytatódó Wednesday második évadának utolsó részei vagy a Stranger Things három részre bontott bombasztikus, mindent eldöntő fináléja. Akadnak azonban az őszi szezonban meglepetések, folytatódik például a Szörnyek című sorozat és a gigászi nyári finálé után a Squid Game -Nyerd meg az életed! rajongóinak sem kell búslakodnia, ugyanis érkezik a Nyerd meg az életed: A kihívás 2. évada is, ahol civilek próbálnak szerencsét a véres és morbid játékban. 

Gigászi fináléval jön a Stranger Things (Fotó: Netflix)

Netflix premierek 2025

A következő listában a legnagyobb sorozatsikereket, illetve nagyszabású játékfilmek premieridőpontjait gyűjtöttük össze, amik még idén debütálnak a streamingszolgáltató kínálatában: 

  • Fekete nyúl: szeptember 18.
  • A luxusbunker: szeptember 19.
  • Alice Határországban 3. évad: szeptember 25.
  • A Guinness család: szeptember 25.
  • Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori: október 3.
  • A nő a tízes kabinból: október 10.
  • A diplomata 3. évad: október 16.
  • Bármit, csak ezt ne 2. évad: október 23.
  • Feszült helyzet: október 24.
  • Nyerd meg az életed: A kihívás 2. évad: november 4.
  • Merénylet az elnök ellen: november 6.
  • Frankenstein: november 7.
  • Stranger Things 5. évad, első részek: november 27.
  • Troll 2: december 1.
Daniel Craig újra nyomoz a Tőrbe ejtve - Ébredj fel, halott emberben Fotó: Netlfix 
  • Tőrbe ejtve - Ébredj fel, halott ember: december 12.
  • Emily Párizsban 5. évad: december 18.
  • Stranger Things 5. évad, további részek: december 26.
  • Stranger Things 5. évad, finálé: január 1.

 

Netflix 2026: Érkezik a Bridgerton és az utóbbi évek legsokkolóbb sci-fije

A Netflix húzott egy merészet, és azt is bejelentette, mik azok a sorozatok, amelyek biztos visszatérnek. A lordok, vikomtok és királynők rajongói készülhetnek Sarolta királyné új szezonjára a Bridgerton negyedik évadában, kedvenc anya-lánya duónk új kalandokba keveredik, és Eric Bana idei meglepetés krimije még jövőre visszatér a folytatással. Ami viszont még ennél is nagyobb durranás: a várva várt ONE PIECE második szezonja is debütál, valamint A 3-test-probléma sci-fi sokkolónak ígérkező második évada is. 

Sarolta királyné újabb báli szezonnal jön a Bridgerton negyedik évadában (Fotó: Netflix)

Netflix 2026 premierek

  • Outer banks 5. évad
  • Éjjeli ügynök 3. évad
  • Vaják 4. és 5. évad
  • Ginny és Georgia 4. évad
  • Berlin 2. évad
  • Mindannyian halottak vagyunk 2. évad
  • Szívtipró gimi 3. évad
2026 legjobban várt sorozata a ONE PIECE folytatása 
  • ONE PIECE: Irány a Grand Line
  • Úriemberek 2. évad
  • Birmingham bandája film
  • A Bridgerton család 4. évad
  • A 3-test-probléma 2. évad
  • Szupersejt 2. évad
  • Ransom Canyon 2. évad
  • Puszi: Kitty 3. évad
  • A császárné 3. évad
  • Megoldatlan ügyek osztálya 2. évad
  • Lidia ügyvédnő 3. évad
  • Vad természet 2. évad
  • Virgin River 7. évad

 

 

