Örökké ő marad Kevin anyukája – Íme Catherine O'Hara legjobb alakításai

Január 30-án, pénteken érkezett a szomorú hír, hogy 71 éves korában elhunyt Catherine O'Hara színésznő és komika, akit a legtöbben a Reszkessetek, betörők!-ből Kevin anyukájaként, vagy a Schitts Creek sorozat Moirájaként ismerhettek. Ezen a két fontos mérföldkövön kívül azonban Catherine O’Hara igen gazdag filmográfiát tudhatott magáénak. Íme a színésznő legfontosabb alakításai!

Catherine O'Hara színésznő az utolsó pillanatig dolgozott (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Catherine O'Hara filmjei

Ahogy már a kanadai Second City színpadán is – ahol először kapott lehetőséget játszani –, úgy későbbi filmes karrierje során is kiderült, hogy ösztönös tehetsége van a karakterek belülről fakadó, önálló felépítéséhez. Emellett, mivel komikaként is tevékeny volt, sajátos humorát is minden alkalommal bele tudta csempészni az adott karakterbe. Így nem véletlen, hogy egymásra találtak Tim Burton rendezővel is, aki a szakma egyik legkülöncebb rendezője a mai napig. Az 1988-as Beetlejuice-Kísértethistória volt az első közös munkájuk. Tim Burton rendező különösen jól rezonált Catherine O’Hara furcsán elegáns, kissé neurotikus humorával, és a közös munka során nagy teret engedett az improvizációnak. O’Hara több gesztust és hangsúlyt maga talált ki, amelyek végül ikonikus részévé váltak a filmnek. Burton és O’Hara közös munkájából született meg Delia Deetz karaktere, aki a rendezőhöz és annak egész sajátos világához hasonlóan pont annyira szerethető, mint amennyire groteszk. Ezenkívül még együtt dolgoztak a Karácsonyi lidércnyomás című stop-motion filmen is, mely ugyan nem Burton rendezése, de az ötlet tőle származott. A groteszk karácsonyi mesében Sally, a vörös hajú, Frankenstein menyasszonyára hajazó karakter hangját kölcsönözte. Később is vállalt szinkronszerepet Burton Frankenweenie című rendezésében, majd a 2024-ben remakelt Beetlejuice-ban ismét visszatért Delia Deetz szerepében, Tim Burton viszont csak producerként volt jelen a produkcióban.

Tim Burton és Catherine O'Hara egyből megtalálták a közös hangot (Fotó: UPI Photo/eyevine)

Reszkessetek, betörők!

A Reszkessetek, betörők! Macaulay Culkin főszereplésével készült karácsonyi klasszikusban a Culkin által alakított Kevin anyukáját játszotta, két alkalommal is. A pánikszerű „Kevin!” kiáltások hanghordozását és ritmusát O’Hara saját ötletként formálta meg, ismét megcsillogtatva remek improvizációs és karakterépítési képességeit. A színésznő és filmbeli „kisfia” között igazi családi kötelék szövődött, Catherine O’Hara egy 2014-es interjúban elárulta, Macaulay a mai napig anyának szólítja, amikor találkoznak. Amikor a színész 2023-ban csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán, Catherine is jelen volt és gratulált kollégájának.