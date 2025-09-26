Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Így reagált a saját halálhírére William Shatner

William Shatner
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 10:21
halálhírkórház
Kórházba kellett szállítani William Shatnert, de már jól van.

Tegnap aggasztó hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy kórházba kellett szállítani a 94 éves, legendás William Shatnert, aki olyan alakításokkal vált a televíziózás egyik legnagyobb ikonjává, mint a Star Trek Kirk kapitánya, illetve T. J. Hooker – a színész saját maga hívta ki a mentőket, miután Los Angelesben található otthonában rosszul lett.

William Shatner
William Shatner / Fotó: AFP

Hamar kiderült, hogy William Shatner szerencsére jól van, már pihen, de sajnos még így is gyorsan elkezdtek terjedni a pletykák arról, hogy elhunyt. Rengetegen aggódnak érte, most pedig maga a színész adott magáról életjelet, hogy mindenkit megnyugtasson, és eloszlassa a kamu halálhírek által okozott szomorúságot.

Túl sokáig vártam. Mindenkinek köszönöm, hogy aggódott értem, de tökéletesen jól vagyok. Mindig mondom nektek: ne higgyetek a bulvárlapoknak és a mesterséges intelligenciának!

– írta a posztjához William Shatner, aki egy fotót is mellékelt, amire azt írta, hogy: "A halálomról szóló szóbeszédeket nagyon eltúlozták!"

