Káoszba fulladt a Tomb Raider forgatása! Sophie Turner megsérült, teljesen leállt a munka

Sophie Turner az utóbbi hónapokban keményen küzdött azért, hogy Angelina Jolie és Alicia Vikander nyomdokaiba léphessen a szexi akcióhősnő, Lara Croft szerepében. Teszi ezt a Fleabag sztárja, Phoebe Waller-Bridge rendezése alatt. Az Amazon Prime műsorába készülő Tomb Raider sorozat forgatása azonban komoly kalamajkába került, mivel a színésznő lesérült a forgatás alatt.

Sophie Turner IMDb oldalán jól fog mutatni a Tomb Raider sorozat a Trónok harca mellett (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Komoly káosz alakult ki a Tomb Raider sorozat körül. A színésznő forgatáson szerzett rejtélyes balesete miatt a nagy költségvetésű produkció akár hat hónapot is állhat, mielőtt folytatják a The Sunnak nyilatkozó bennfentes forrás szerint:

Igazi káoszhelyzet alakult ki a forgatáson és most a teljes műsor zűrben van. Sophie alaposan belevetette magát a szerepbe, de az a testi erő amit Lara Croft szerepe megigényel túl soknak bizonyult számára és emiatt túlzottan megerőltette magát. Néhányan amiatt aggódnak, hogy nem tud majd visszatérni időben. Ez egy abszolút fizikális szerep és a határáig gyűrte őt, azonban a producerek egyelőre nem teljesen biztosak a cserében, mert nagyon sok jelenetet leforgattak már vele.

— fogalmazta meg a bennfentes.

A probléma bár sokak számára megrázó, mégse teljesen előjelek nélküli. Már tavaly februárban elkezdett edzeni a szerepre és a gyakorlás alatt egy kiújuló hátproblémát is szerzett a 30 éves sztár. A színésznő a The Julia Cunningham Showban beszélt arról, hogy milyen sokat igényelt tőle a szerepre való felkészülés:

Napi nyolc órában edzettünk, a hét öt napján tavaly februárban. Igen, ez elég sok. Tudtam a hátproblémámról, de rájöttem, hogy sokkal könnyebb izmot építeni úgy, hogy korábban edzettél már rá, ami nálam nem volt meg. Így számomra hónapokba telt, hogy jó formába kerüljek.

A színésznő ugyanebben a műsorban elmondta, hogy a Trónok Harcás múltja nem nagyon segített számára felkészülni a harcos régésznő szerepére, mivel az akciójelenetekben az ő karaktere nem vett részt, de jólesik neki végre megtanulni ütni, ahelyett hogy őt ütnék — végül is Lara Crofttal ki merne kötekedni?