Szívszaggató tragédia: öt turista vesztette életét a Maldív-szigeteken

Nyomozást indított a helyi rendőrség, miután búvárkodás közben elhunyt öt olasz állampolgár a Maldív-szigeteken. Az olasz média az áldozatok közt megemlítette Monica Montefalcone egyetemi professzort és 20 éves lányát, Giorgia Sommacalt. A tragédiában továbbá életét vesztette a torinói Muriel Oddenino, a padovai Gianluca Benedetti és a borgomanerói Federico Gualtieri is.

Az olasz külügyminisztérium csütörtökön arról számolt be, hogy az incidens a Vaavu-atollnál történt, ahol a csoport körülbelül 54 méter mély víz alatti barlangokat próbált felfedezni, ám a baleset részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A mentőalakulatok helyi idő szerint délután 1:45 körül érkeztek a helyszínre, miután a csapatnak nyoma veszett Alimathaa közelében. A helyi lap, a The Edition szerint a csoport turistákból állt, és a Duke of York nevű búvárhajó fedélzetén tartózkodtak: úgy tudni, reggel szálltak vízre, majd a legénység azután jelentette be az eltűnést, miután a csapat nem tért vissza a merülésből.

Az ügyben vizsgálatot indítottak, a halálesetek okát egyelőre nem tudni, ugyanakkor a hírek szerint a merülőhelyen az incidens idején igen rosszak voltak az időjárási körülmények - írja a Mirror.