Máris baj van az új Tomb Raider-rel: Sophie Turner nem bírta a gyűrődést

A rajongók már tűkön ülve várják az új Tomb Raider sorozatot, melyben nem más alakítja Lara Croft szerepét, mint a Trónok harca sztárja, Sophie Turner. A színésznő egy beszélgetős műsorban mesélt az intenzív forgatásról, ami alatt azt is felfedezte, hogy nincs minden rendben az egészségével.

Sophie Turner mindenkit levett a lábáról Lara Croftként az új Tomb Raider sorozatban (Fotó: PA)

Tomb Raider sorozat: Sophie Turner egészségügyi problémája a forgatás alatt derült ki

Mindenki emlékszik az eredeti Tomb Raider-filmekre, a szépséges Angelina Jolie-val a főszerepben, aki Lara Croftként elképesztő mutatványokat hajtott végre. Brad Pitt volt felesége komolyan vette a szerepet, a legtöbb kaszkadőrmutatványt simán bevállalta, főként a közelharc-jeleneteket. Komoly tréningen ment keresztül, különösen a harcművészeti tanulmányaira fektetett nagy hangsúlyt, ami erős fizikai megterhelés volt számára. 2018-ban Alicia Vikander öltötte magára újból a karaktert, aki egy sebezhetőbb, kevésbé tapasztalt oldaláról fogta meg a figurát. Sophie Turner úgy tűnik, méltónak bizonyult, hogy 25 évvel később Angelina Jolie nyomdokaiba lépjen, ugyanis elődjéhez hasonlóan ő is intenzív edzéseken vett részt.

Napi 8 órán át, a hét 5 napján, tavaly februártól kezdve folyamatosan tréningeztünk. Nagyon megterhelő volt.

Ezalatt vette észre, hogy valami baj van.

“Kiderült, hogy krónikus hátproblémáim vannak. De közben arra is rá kellett jönnöm, hogy sokkal könnyebb úgy izmot építeni, ha életed során edzettél már korábban, amit én soha nem tettem, így hosszú hónapokig tartott, mire formába jöttem.”

Elnézve az első Tomb Raider-filmeket, Sophie Turner valóban nagy fába vágta a fejszéjét, de a rajongók már most teljesen megőrültek az első kiszivárgott képek láttán, melyeken a színésznő Lara Croft szerelésben feszít. “Mintha csak a videójátékból lépett volna ki” – írta a legtöbb kommentelő.

Tomb Raider: mikor láthatjuk újra Lara Croftot?

Az új Tomb Raider sorozat a Prime Videon fog debütálni a hírek szerint, a hivatalos megjelenési dátumot azonban egyelőre hétpecsétes titokként őrzik az alkotók. A szériát az a Phoebe Waller-Bridge jegyzi, akinek a Fleabag című sorozatot köszönhetjük, így különösen kíváncsiak vagyunk, mit hoz ki belőle a különleges látásmódjáról és kiváló humoráról elhíresült színésznő. Sophie Turner mellett a főbb szerepekben feltűnik Sigourney Weaver és Jason Isaacs is, de a stáblistán Celia Imrie nevét is felfedezhetjük, aki legutóbb a Csütörtöki nyomozóklub című Netflixes filmmel lopta be magát a rajongók szívébe.