Tényleg miatta cserélték le Angelina Joliet? Így fest Sophie Turner Lara Croftként — Fotó

Nagyot mennek a videójáték adaptációk az utóbbi években. Animációs és live-action feldolgozást kapott a Mortal Kombat, a Minecraft, az Öt éjjel Freddy Pizzázójában, mindamellett hogy a Fallout sorozat a második évadával még a nem-gamereket is képesek voltak jól becélozni. A Tomb Raider célja is mindig valami ilyesmi volt, mint egy női Indiana Jones sztori, melynek főhősnője egy igazi ideál külseje és izgalmas világkörüli kalandjai révén. Emiatt nem kis dologra vállalkozott Sophie Turner, amikor Lara Croft szerepére jelentkezett. A Fleabag mögött álló Phoebe Waller-Bridge már 2023 óta dolgozik egy Amazon sorozaton a szexi kalandornőről.

Sophie Turner is beáll a sorba, hogy menővé tegye a Tomb Raider-filmeket (Fotó: PA)

Így fest Sophie Turner Lara Croft ruhájában

Íme az első kép a Trónok harca szereposztásából ismert Sophie Turnerről, mint Lara Croft. A ruhapróbáról készült fotót a színésznő osztotta meg Instagram profilján és azonnal elárasztotta az internetet. A megvalósítás némileg a régi játékokat igyekszik feleleveníteni a felcsatolható pisztolytárakkal, sportos rövidnadrággal és feszülő zöld toppal. Sőt, még a kerekített vöröslencsés napszemcsi is előkerült, amit a videójátékok óta nem láthattunk. Sophie Turner Tomb Raider gúnyája végülis egy jól működő cosplay, az elvárt öltözékből minden helyén van és mégis nehéz bizalommal lenni a projekt felé - ennek pedig több oka is van.

Lara Croftot egyszerűen el kellene engedni

A Tomb Raider 1994-ben indult, korszakalkotó játékmechanikával és az akkori idők legszexibb főhősnőjével. Ezek még a régi idők voltak, amikor a Metroid játékból még egy 16x32 pixelnyi alsóneműs női karakterre is felkapták a játékosok a figyelmüket, ehhez képest az akkori háromdimenziós Lara Croft négyzetes poligon mellei már egy következő szinten voltak. Így vagy úgy, de a játékhoz köthető borítókon, posztereken mindig egy sportos, szálkás csaj nézett vissza ránk és a technika előrehaladásával a játékokban is egy egyre kidolgozottabban láthattuk ezt a menő fizimiskát.

Ha pusztán a külsőségeknél maradunk, az Alicia Vikander és Angelina Jolie-filmekben ez némileg jól megvalósult. Ha más erénye kevés is van a Tomb Raider feldolgozásaiknak, a karakter alkata mindenképp jól passzolt hozzájuk és ezt a részét senki nem illette igazán kritikával.

Sophie Turner viszont nem tűnik egy tipikus Lara Croft karakternek. Sokkal vékonyabb, nem is sportos és szálkás, csak egy általánosan szép nő, akin éppen jól áll a ruha és a Los Angeles-i Comic Conon biztos sokan csinálnának szelfit vele — de igazából ennyi. Arról nem beszélve, hogy ha hátrébb lépünk, valójában a színésznő renomáját a Trónok harca óta nem nagyon díszíti jó film Sophie Turner IMDb oldala szerint. A legrandomabb, legváratlanabb választásnak tűnik és mivel eddig se nagyon született jó Tomb Raider film, ezek után nem tudni, mi lesz ennek a sorsa.