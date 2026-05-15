Kiderült a titok! Így jött össze valójában az Exatlon Bajnoka és Kihívója

A sport-reality évadai alatt számos szerelem szövődött, persze vannak, akik már szakítottak, de vannak, akik a mai napig együtt vannak. Sőt, Halász Vivien és Kővári Viktor személyében megvan az Exatlon első házaspárja. A műsor harmadik évadának Bajnoka és Kihívója lapunknak elmesélte, hogyan szerettek egymásba.
Tavaly exkluzív fotókat mutatott esküvőjéről a sport-reality két versenyzője, akik a harmadik évadban ellenfelek voltak. Az Exatlon szerelmespárja akkor elárulta, hogy nagyon szép idő volt a nagy napon, amit biztosan elhunyt szeretteik, Halász Vivien édesapja, Kővári Viktor apukája és nagyszüleik rendeltek nekik. De hogyan jött össze a Kihívó és a Bajnok?
„Nagyon vicces volt amúgy, hogy meglepődött a család, amikor megláttak minket, mert ugye lement a finálé, de mi még pár napig kint maradtunk, ott viszont már nem voltak kamerák” – mesélte hatalmas mosollyal az Exatlon harmadik évadának legjobb női bajnoka. – „Mi mind a ketten bejutottunk az egyéni szakaszba, akkor már a Bajnokok és Kihívók összeköltöznek, mi akkor lettünk egymásnak szimpatikusak. Nekem nagyon megtetszett az értékrendje, ahogy a világról gondolkozik, korábban azt gondoltam, mi nagyon különbözőek vagyunk, de ezt a család nem látta, így nagyot néztek, amikor megláttak minket egymás mellett a repülőtéren. Az is vicces volt, hogy amikor én láttam, hogy Viktor is jön a műsorba, rákerestem a Facebookon, lecsekkoltam, helyesnek találtam, tetszett, de aztán elvetettem. De végül így is szerelem szövődött köztünk, összeköltöztünk ugye a műsorban a végén és egy napon estünk ki, így együtt jöttünk haza, egymás mellé ültünk a gépen, ott elindult valami, majd itthon folytattuk. Az első randinkon egyébként megnéztük a kiesésünket, szerintem sokat nyomott a latban, hogy mi a kinti élményeket meg tudtuk beszélni, mert ezt csak olyannal lehet, aki átélte!”
A boldog férj szerint – akinek azóta Halász Jázmin személyében még egy exatlonista családtagja lett –, amikor a forgatáson összeköltöztek, egy teljesen új Vivient ismert meg.
Ott tudtunk először beszélgetni egymással, megvolt a szimpátia. Amikor véget ért a műsor, lement a döntő és mi pár napig még ott maradtunk, akkor kezdett el kettőnk közt kibontakozni ez a dolog. Addig Vivi mindig csak azt látta bennem, hogy legyőzöm a csapattársait, én meg mindig poénkodtam, színesítettem a műsort. A viccet félretéve, amíg a csapatversenyek voltak, addig én azért tettem meg, hogy mi nyerjünk, ő azért, hogy ők nyerjenek, az egyéni szakasz ezt feloldotta. Én addig csak azt a Vivit láttam, aki alig mosolyog, mert a versenyeire koncentrált, utána ismertem meg, milyen csoldálatos személyiség, aki állandóan mosolyog. Gyorsan kialakult köztünk az összhang, a vibe, de azért nem úgy jöttünk haza, hogy már egy pár vagyunk. Itthon folytattuk a beszélgetéseket, találkozásokat, nagy szerelem lett, ami azóta is tart, sőt, csak még erősebb lett! Hálásak vagyunk az Exatlonnak a kinti élményekért, meg azért, mert így rátaláltunk egymásra!
