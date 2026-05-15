Kiderült a titok! Így jött össze valójában az Exatlon Bajnoka és Kihívója

A sport-reality évadai alatt számos szerelem szövődött, persze vannak, akik már szakítottak, de vannak, akik a mai napig együtt vannak. Sőt, Halász Vivien és Kővári Viktor személyében megvan az Exatlon első házaspárja. A műsor harmadik évadának Bajnoka és Kihívója lapunknak elmesélte, hogyan szerettek egymásba.

Az Exatlon Hungary Bajnoka, Halász Vivien és a Kihívó Kővári Viktor tavaly házasodtak össze

Így alakult az Exatlon szerelmespárjának kapcsolata

Tavaly exkluzív fotókat mutatott esküvőjéről a sport-reality két versenyzője, akik a harmadik évadban ellenfelek voltak. Az Exatlon szerelmespárja akkor elárulta, hogy nagyon szép idő volt a nagy napon, amit biztosan elhunyt szeretteik, Halász Vivien édesapja, Kővári Viktor apukája és nagyszüleik rendeltek nekik. De hogyan jött össze a Kihívó és a Bajnok?

„Nagyon vicces volt amúgy, hogy meglepődött a család, amikor megláttak minket, mert ugye lement a finálé, de mi még pár napig kint maradtunk, ott viszont már nem voltak kamerák” – mesélte hatalmas mosollyal az Exatlon harmadik évadának legjobb női bajnoka. – „Mi mind a ketten bejutottunk az egyéni szakaszba, akkor már a Bajnokok és Kihívók összeköltöznek, mi akkor lettünk egymásnak szimpatikusak. Nekem nagyon megtetszett az értékrendje, ahogy a világról gondolkozik, korábban azt gondoltam, mi nagyon különbözőek vagyunk, de ezt a család nem látta, így nagyot néztek, amikor megláttak minket egymás mellett a repülőtéren. Az is vicces volt, hogy amikor én láttam, hogy Viktor is jön a műsorba, rákerestem a Facebookon, lecsekkoltam, helyesnek találtam, tetszett, de aztán elvetettem. De végül így is szerelem szövődött köztünk, összeköltöztünk ugye a műsorban a végén és egy napon estünk ki, így együtt jöttünk haza, egymás mellé ültünk a gépen, ott elindult valami, majd itthon folytattuk. Az első randinkon egyébként megnéztük a kiesésünket, szerintem sokat nyomott a latban, hogy mi a kinti élményeket meg tudtuk beszélni, mert ezt csak olyannal lehet, aki átélte!”