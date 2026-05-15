Újra együtt Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra! – De nem csak ők maradtak jóban a válás után

Sokan tabuként kezelik, mások pedig egyenesen elképzelhetetlennek tartják, hogy egy válás vagy szakítás után valóban jó kapcsolat maradhat két ember között. Pedig a sztárvilágban is akad jó néhány olyan ismert pár, akik bebizonyították: attól, hogy a szerelem véget ér, a tisztelet, a szeretet vagy akár a barátság is megmaradhat. Elég csak Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra kapcsolatára gondolni, akik a válásuk után is példaértékű módon álltak egymáshoz.
Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán hosszú éveken át alkottak egy párt, így nem csoda, hogy amikor különváltak az útjaik, sokan megdöbbentek. Az azonban talán még ennél is nagyobb meglepetést okozott, hogy a szakítás után sem fordítottak hátat egymásnak. Egy ideig még közös fellépésekre is jártak, később pedig ugyan ritkábban álltak együtt színpadra, de közös gyermekük, Zorka nevelésében mindig teljes egyetértésben működtek együtt. Az évek során számtalanszor látszott rajtuk, hogy a kölcsönös tisztelet és szeretet nem múlt el köztük: rendszeresen gratuláltak egymás sikereihez, megnézték a másik előadásait, sőt, a fontosabb alkalmakról sem feledkeztek meg.
Bereczki Zoltán nemrég ünnepelte az ötvenedik születésnapját, amelynek apropóján egy nagyszabású koncertre készül. Az est során karrierjének legfontosabb állomásait idézi majd fel, ebből pedig természetesen nem maradhatott ki Szinetár Dórával közös korszakuk sem. Zoli meghívta volt feleségét a koncertre fellépőként, Dóra pedig örömmel mondott igent. A próbák során ráadásul egy közös fotó is készült róluk, amelyhez az énekes megható sorokat írt:
Minden hang, minden mozdulat egy pillanat alatt visszajött. Nagyon jó volt újra együtt énekelni.
Hasonlóan példaértékű viszony alakult ki Polyák Lilla és Homonnay Zsolt között is. A színész-énekes páros házassága ugyan véget ért, de a gyermekeik érdekében mindig igyekeztek megőrizni a békét és az összhangot. Náluk soha nem okozott kellemetlenséget az, ha közösen kellett megjelenniük egy fontos eseményen, hiszen mindketten azt tartották szem előtt, hogy fiaik minél kevesebbet sérüljenek a válás miatt. Nemrég például együtt vettek részt nagyobbik fiuk diplomaosztóján is, ahol még egy közös fotó erejéig is összeálltak – a képek pedig egy boldog, szeretetteljes család benyomását keltették.
De nemcsak náluk működik ez a különleges egyensúly. Janza Kata és Pintér Tibor története is bizonyítja, hogy a kapcsolat lezárása után is lehet mély emberi kötelék két ember között. Bár nagyon fiatalon szerettek egymásba, a házasságuk nem tartott sokáig. Mégis olyan szeretet és bizalom maradt köztük, amely ritkaságszámba megy.
Emberileg meg nagyon szerettük egymást. Ma is úgy érzem, mintha a testvérem lenne. Életem fő művének – a gyerekeimen kívül – azt tartom, hogy ilyen klassz kapcsolatot tudok tartani az exeimmel. Sokan nevetnek rajta, hogy "Nálad a kanapén ott ül karácsonykor mindenki", de tényleg
– mondta nemrég Kata egy podcastműsorban.
A tánc világából is akad hasonló történet. Stana Alexandra és Köcse György tizenkét évig alkottak egy párt, majd összeházasodtak, a frigy azonban csak néhány hónapig tartott. Sokan azt gondolták, hogy ezek után a közös munka is lehetetlenné válik közöttük, ám épp az ellenkezője történt. A mai napig több fellépésük van együtt, és szemmel láthatóan remekül működnek egy csapatként.
„Tök jó kis nosztalgikus pillanatokat élünk meg. Mi azért nagyon régóta ismerjük egymást, dolgozunk együtt és nagyon hosszú múlt van mögöttünk. Szerintem ez most itt a felkészülési idő alatt érezhető is, mert nálunk egy annyira összeszokott párosról van szó, hogy olyan, mintha tegnap táncoltunk volna utoljára együtt” – mesélte Alexandra a Tények Pluszban.
És persze ott van Kovácsovics Fruzsina és Istenes Bence is, akik bár egykor egy párt alkottak, ma már inkább jó barátként vannak jelen egymás életében. Bence műsorában Fruzsi rendszeresen feltűnt vendégként, a kettőjük közötti humoros csipkelődésből pedig azonnal látszott: nyoma sincs haragnak vagy sértettségnek. Sőt, sokan egyenesen imádták a köztük lévő laza, őszinte dinamikát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.