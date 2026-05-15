Újra együtt Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra! – De nem csak ők maradtak jóban a válás után

Sokan tabuként kezelik, mások pedig egyenesen elképzelhetetlennek tartják, hogy egy válás vagy szakítás után valóban jó kapcsolat maradhat két ember között. Pedig a sztárvilágban is akad jó néhány olyan ismert pár, akik bebizonyították: attól, hogy a szerelem véget ér, a tisztelet, a szeretet vagy akár a barátság is megmaradhat. Elég csak Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra kapcsolatára gondolni, akik a válásuk után is példaértékű módon álltak egymáshoz.

Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra rengeteg közös sikert értek el (Fotó: MW archív)

Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra közösen lépnek fel

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán hosszú éveken át alkottak egy párt, így nem csoda, hogy amikor különváltak az útjaik, sokan megdöbbentek. Az azonban talán még ennél is nagyobb meglepetést okozott, hogy a szakítás után sem fordítottak hátat egymásnak. Egy ideig még közös fellépésekre is jártak, később pedig ugyan ritkábban álltak együtt színpadra, de közös gyermekük, Zorka nevelésében mindig teljes egyetértésben működtek együtt. Az évek során számtalanszor látszott rajtuk, hogy a kölcsönös tisztelet és szeretet nem múlt el köztük: rendszeresen gratuláltak egymás sikereihez, megnézték a másik előadásait, sőt, a fontosabb alkalmakról sem feledkeztek meg.

Bereczki Zoltán nemrég ünnepelte az ötvenedik születésnapját, amelynek apropóján egy nagyszabású koncertre készül. Az est során karrierjének legfontosabb állomásait idézi majd fel, ebből pedig természetesen nem maradhatott ki Szinetár Dórával közös korszakuk sem. Zoli meghívta volt feleségét a koncertre fellépőként, Dóra pedig örömmel mondott igent. A próbák során ráadásul egy közös fotó is készült róluk, amelyhez az énekes megható sorokat írt:

Minden hang, minden mozdulat egy pillanat alatt visszajött. Nagyon jó volt újra együtt énekelni.

Homonnay Zsolt és Polyák Lilla kölcsönösen tisztelik egymást

Hasonlóan példaértékű viszony alakult ki Polyák Lilla és Homonnay Zsolt között is. A színész-énekes páros házassága ugyan véget ért, de a gyermekeik érdekében mindig igyekeztek megőrizni a békét és az összhangot. Náluk soha nem okozott kellemetlenséget az, ha közösen kellett megjelenniük egy fontos eseményen, hiszen mindketten azt tartották szem előtt, hogy fiaik minél kevesebbet sérüljenek a válás miatt. Nemrég például együtt vettek részt nagyobbik fiuk diplomaosztóján is, ahol még egy közös fotó erejéig is összeálltak – a képek pedig egy boldog, szeretetteljes család benyomását keltették.