Már a 90-es években milyen gyönyörű volt! Így lett világsztár Reese Witherspoon

15 évesen már filmfőszerep, aztán Oscar-díj, jelenleg is futó sikersorozatok… Te hányat láttál Reese Witherspoon alábbi filmjeiből?

Reese Witherspoon Doktor Szösziként lett igazi világsztár (Fotó: Entertainment Pictures)

Reese Witherspoon: Holdember (1991)

Nagyon korán belekóstolt a showbusiness világába Reese Witherspoon, hisz hétévesen már modellkedett, majd tévéreklámokban és tehetségkutatókban szerepelt, élete első mozifilmjében pedig rögtön főszerepet játszott. A Holdember című 1991-es romantikus drámában egy vadóc kamaszlányt alakított, amivel általános figyelmet és kritikai elismerést vívott ki.

Kegyetlen játékok (1999)

A látványos kezdés ellenére Reese Witherspoon a középiskola befejezése után felfüggesztette a színészi karrierjét, hogy az egyetemi tanulmányaira koncentráljon. De a hollywoodi ajánlatoknak nem tudott ellenállni, és hamar visszatért a filmek világába. Ebből a korszakból a legemlékezetesebb sikerfilmje a Kegyetlen játékok lett, mely a modern Amerika gazdag és felelőtlen tinijeinek világába emelte át a Veszedelmes viszonyok klasszikus sztoriját.

Doktor Szöszi (2001)

Reese Witherspoon az ezredforduló után vált igazi világsztárrá, méghozzá a Doktor Szöszi (és folytatásának) címszerepe révén. A tündibündinek tűnő, mások által lekezelt, de nagyon is öntudatos és maga útját kitaposó főhősnő figurája pedig olyannyira nem állt távol tőle, hogy a filmhez olyan szerződést kötött, aminek értelmében a forgatás után hazavihette a karaktere összes ruháját.

A nyughatatlan (2005)

A születésnaposunk karrierjének mindmáig legnagyobb szakmai elismerését A nyughatatlan hozta el, amiben a legendás zenész Johnny Cash szintén legendás feleségét, June Cartert játszva nyerte el az Oscar-díjat. Amikor kiderült, hogy a filmben végig a saját hangján énekelt, ráadásul számos ajánlatot kapott lemezszerződésekre is.

Hatalmas kis hazugságok (2017- )

Reese Witherspoon egy ideje már nem csak filmsztárként, de producerként is tevékenykedik, és számos olyan, nőket a középpontba állító alkotást hozott tető alá a saját cégével, amire színésznőként is vágyott. Ilyen például a Hatalmas kis hazugságok című sorozat, aminek a főbb szerepeit olyan sztárok játsszák, mint Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz, vagy Laura Dern, a műfaja leginkább fekete komédiára hajaz, a története pedig egy kisvárosban történt gyilkosságból bomlik ki, hogy aztán a női sorsokról és életlehetőségekről meséljen, az épp készülő harmadik évadban is.