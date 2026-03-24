Már a 90-es években milyen gyönyörű volt! Így lett világsztár Reese Witherspoon

15 évesen már filmfőszerep, aztán Oscar-díj, jelenleg is futó sikersorozatok… Te hányat láttál Reese Witherspoon alábbi filmjeiből?
Nagyon korán belekóstolt a showbusiness világába Reese Witherspoon, hisz hétévesen már modellkedett, majd tévéreklámokban és tehetségkutatókban szerepelt, élete első mozifilmjében pedig rögtön főszerepet játszott. A Holdember című 1991-es romantikus drámában egy vadóc kamaszlányt alakított, amivel általános figyelmet és kritikai elismerést vívott ki.
A látványos kezdés ellenére Reese Witherspoon a középiskola befejezése után felfüggesztette a színészi karrierjét, hogy az egyetemi tanulmányaira koncentráljon. De a hollywoodi ajánlatoknak nem tudott ellenállni, és hamar visszatért a filmek világába. Ebből a korszakból a legemlékezetesebb sikerfilmje a Kegyetlen játékok lett, mely a modern Amerika gazdag és felelőtlen tinijeinek világába emelte át a Veszedelmes viszonyok klasszikus sztoriját.
Reese Witherspoon az ezredforduló után vált igazi világsztárrá, méghozzá a Doktor Szöszi (és folytatásának) címszerepe révén. A tündibündinek tűnő, mások által lekezelt, de nagyon is öntudatos és maga útját kitaposó főhősnő figurája pedig olyannyira nem állt távol tőle, hogy a filmhez olyan szerződést kötött, aminek értelmében a forgatás után hazavihette a karaktere összes ruháját.
A születésnaposunk karrierjének mindmáig legnagyobb szakmai elismerését A nyughatatlan hozta el, amiben a legendás zenész Johnny Cash szintén legendás feleségét, June Cartert játszva nyerte el az Oscar-díjat. Amikor kiderült, hogy a filmben végig a saját hangján énekelt, ráadásul számos ajánlatot kapott lemezszerződésekre is.
Reese Witherspoon egy ideje már nem csak filmsztárként, de producerként is tevékenykedik, és számos olyan, nőket a középpontba állító alkotást hozott tető alá a saját cégével, amire színésznőként is vágyott. Ilyen például a Hatalmas kis hazugságok című sorozat, aminek a főbb szerepeit olyan sztárok játsszák, mint Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz, vagy Laura Dern, a műfaja leginkább fekete komédiára hajaz, a története pedig egy kisvárosban történt gyilkosságból bomlik ki, hogy aztán a női sorsokról és életlehetőségekről meséljen, az épp készülő harmadik évadban is.
A saját összes filmje közül Reese Witherspoon a Vadont tartja a kedvencének, a benne nyújtott alakítását pedig a legjobbnak. Ebben smink nélkül játszott el egy olyan nőt, aki egyfajta zarándoklatként vág neki gyalog, hátizsákkal a természetnek, hogy a széthullott élete romjaitól búcsúzva, a fizikai határait feszegetve, a magány segítségével találja meg önmagát és a további útját, a szó szoros és átvitt értelmében is.
Az utóbbi években legfőképp a The Morning Show sorozat főszereplőjeként találkozhattak a nézők Reese Witherspoonnal, melynek immár 40 epizódjában játszott, és producerként is felügyeli a sikerszériát. A tévés közegben játszódó sorozatból jelenleg is készül a következő évad, de Reese Witherspoont a moziból sem kell majd hiányolnunk, hiszen a Doktor Szöszi harmadik részét tervezi.
