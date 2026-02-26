"Azt hiszem, sosem voltam normális" – 94 éves lenne Johnny Cash: az ember, aki a börtönben is kinevette a törvényt

Ma ünnepelné 94. születésnapját a country egyik legnagyobb alakja, Johnny Cash. Éppen tavaly lett 20 éves a Joaquin Phoenix főszereplésével készült A nyughatatlan című film, mely a legendás zenész életét dolgozza fel gyermekkorától az elhíresült Folsom börtönben tartott koncertjéig.
A nyughatatlan, eredeti címén Walk the line, – mely a zenész egyik legnépszerűbb dalának címe is – James Mangold rendezésében készült. Mangold különös tehetséget mutat a zenészekről szóló mozik rendezésében, két évvel ezelőtt az Amerika szájharmonikás krónikásáról, Bob Dylanről rendezett filmje, a Timothée Chalamet főszereplésével készült Sehol se otthon 8 Oscar-jelöléssel gazdagodva zárta a díjátadó-szezont. A nyughatatlan nemcsak jelöléssel, hanem győzelemmel távozott a 2006-os Oscar-gáláról. Johnny Cash felesége, June Carter Cash megformálásáért Reese Witherspoon vihetett haza egy aranyszobrot, a Cash-t alakító Joaquin Phoenix pedig jelölve lett a legjobb férfi színész kategóriában, de akkor éppen Philip Seymour Hoffman volt a szerencsésebb.
A forgatást komoly felkészülési időszak előzte meg. Joaquin Phoenix és Reese Witherspoon 6 hónapon át jártak énekórákra, tanáruk nem más volt, mint T Bone Burnett amerikai zenei producer, aki amellett, hogy a ‘70-es években Bob Dylan gitárosa volt, számos hollywoodi produkcióhoz szerzett zenét. Phoenix és Witherspoon minden a filmben elhangzó dalt maguk énekeltek, sőt, a hangszereiken is megtanultak játszani. A Joker sztárja mikor megkapta a forgatókönyvet, felhívta James Mangold rendezőt, hogy megtudja, mit kell tennie ahhoz, hogy ő játszhassa Johnny Cash szerepét. Mangold azt mondta neki, hogy menjen és vegyen egy gitárt. A színész másnap meglátogatott egy hangszerboltot, a többi pedig már történelem.
A legendák szerint Witherspoon és Phoenix az énekpróbák alatt ki nem állhatták egymást, folyamatosan vitatkoztak valamin, viszont mire a forgatásra került a sor, legalább olyan szoros, már-már kodependens kapcsolat alakult ki közöttük, amiről mostanában Margot Robbie és Jacob Elordi számoltak be az Üvöltő szelek forgatásáról. Johnny Cash személyesen hagyta jóvá Joaquin Phoenix-et a szerepre, mert nagyon szerette őt a Gladiátorban, és June Carter is áldását adta Reese Witherspoonra, de a kész filmet már sajnos egyikük sem láthatta. Ellenben Johnny Cash fia, John Carter Cash tevékenyen részt vett a film elkészítésében főproducerként, sőt, egy kis szerep erejéig fel is tűnt a vásznon.
Johnny Cash első házasságából született egyik lánya, Kathy Cash ötször sétált ki a film vetítéséről és össze is különbözött féltestvérével. Szerinte Phoenix és Witherspoon alakítása remek volt, de sérelmezte az édesanyja, Vivian bemutatásának módját, ami szerinte nem tükrözte kellően a valóságot. Emellett több olyan jelenetet szeretett volna látni, amikor Cash a gyerekeivel van és úgy vélte, az édesapját is túl kegyetlennek állította be a film. Féltestvére, John a negatív kommentekre reagálva elmondta, a film főként az ő szülei, Johnny Cash és June Carter megismerkedésére és szerelmére fókuszált, így a Ginnifer Goodwin által alakított Vivian csupán mellékszereplő lehetett ebben a történetben.
