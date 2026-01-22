Itt vannak a 2026-os Oscar-jelölések: a vámpírok még a Titanicot is lenyomták!

Danielle Brooks és Lewis Pullman percekkel ezelőtt jelentette be a filmvilág legfontosabb díjának jelöltjeit. Az Oscar-jelölések 2026 egy rekorddal már biztos szolgálhat: 16 díjra jelölték, ezzel minden idők legtöbb nominációját érdemlő filmje lett a Bűnösök című film, megelőzve a Titanic, a Mindent Éváról és a Kaliforniai álom eddigi 14 jelöléses rekordját. Tavaly volt magyar származású Oscar-jelöltünk Jancsó Dávid személyében, idén azonban nem akadt hazai nomináció. Nézzük, kik lehetnek idén Oscar-díjasok, a nyerteseket március 14-én hirdetik ki.

Minden Oscar-rekordot megdöntött a jelölések szempontjából a Bűnösök (Fotó: imdb.com)

Oscar-jelölések 2026 teljes listája:



Legjobb film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

A titkosügynök

Érzelmi érték

Bűnösök

Az álmok vágányán

Legjobb rendező

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - Egyik csata a másik után

Joachim Trier - Érzelmi érték

Ryan Coogler - Bűnösök

Nagyot mehet az Egyik csata a másik után (Fotó: imdb.com)



Legjobb férfi színész

Leonardo DiCaprio - Egyik csata a másik után

Ethan Hawke- Blue Moon

Michael B. Jordan - Bűnösök

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Wagner Moura - A titkosügynök

Legjobb színésznő

Jessie Buckley -Hamnet

Rose Bryne - Ha tudnék, beléd rúgnék

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Érzelmi érték

Emma Stone - Bugonia

Legjobb férfi mellékszereplő

Benicio Del Toro - Egyik csata a másik után

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Bűnösök

Sean Penn - Egyik csata a másik után

Stellan Skarsgård - Érzelmi érték

Legjobb női mellékszereplő

Elle Fanning -Érzelmi érték

Inga Ibsdotter Lilleaas - Érzelmi érték

Amy Madigen - Fegyverek

Wunmi Mosaku - Bűnösök

Teyana Taylor - Egyik csata a másik után

Timothée Chalamet duplán is esélyes: színészként is produerként is Marty Supreme című filmért (Fotó: A24)

Legjobb casting

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

A titkosügynök

Bűnösök

Legjobb eredeti forgatókönyv

Blue Moon

Csak egy baleset volt

Marty Supreme

Érzelmi érték

Bűnösök

Legjobb adaptált forgatókönyv

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Egyik csata a másik után

Az álmok vágányán

Legjobb animációs film

Arco

Elio

K-pop démonvadászok

Amélie et la métaphysique des tubes

Zootropolis 2.

Legjobb látványrendezés

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után