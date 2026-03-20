Kirsten Dunstot annyira meggyőzte a brutális gázsi, hogy bevállalta az új Minecraft-filmet

Visszanézve a tavalyi filmes eseményekre, az egyik legfurább jelenség vitathatatlanul az Egy Minecraft filmhez köthető. A mozitermeket megrohamozták a gyerekek, a szülők és a kockák, melynek eredményeképpen megközelítette az 1 milliárd dolláros álombevételt. Persze némileg többet is mutatott a film némi rajongói lázálomnál, ott volt Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers és Jennifer Coolidge, akik nem hagyták unatkozni a nézőket. Persze a gyerekeknek ennél sokkal kevesebb is elég volt — egy bizonyos jelenettől újra és újra popcorndobálós őrjöngésbe kezdtek, olyannyira hogy erre egyes mozikban külön szabályozás is érvénybe lépett. Ezt a bizonyos jelenetet cikkünk alján megtalálhatjátok. Kirsten Dunst pedig úgy döntött, szerepet vállal ebben a projektben — ennek okát pedig már tavaly kifejtette.

Kirsten Dunst férjével, Jesse Plemonsszal jelent meg az Oscar 2026-os eseményén (Fotó: MediaPunch)

Kirsten Dunst szeretne sok pénzt keresni, nincs ezzel baj

Az Egy Minecraft film stáblista utáni jelenet követi a Marvel-filmek trendjét és hivatalossá tette, hogy szeretnék folytatni a kalandot a pixelhalmaz világán belül. Feltűnt a Minecraft világának másik kánonszerű főszereplője, Alex. Mivel csak hátulról volt látható, még nyitva hagyta a kérdést, hogy ki fogja alakítani őt a következő filmben.

A napokban viszont a Deadline hivatalossá tette: az Egy Minecraft film második részének főszereplője Kirsten Dunst lesz!

Az is ismeretes, hogy Jared Hess visszatér a rendezői székbe, valamint Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry és Jennifer Coolidge visszatérnek korábbi szerepeikhez. A sztori egyelőre még a gyémántbányák mélyén van, de a sztárok minden bizonnyal visszatérnek a szürreális világba, hogy további malacszörnyekkel és zombikkal harcoljanak.

Kirsten Dunst gyerekei is imádták a kockamozit

Mindenesetre az Oscar-díjra jelölt színésznő döntése különösnek érződik a tavalyi nyilatkozata alapján. Már akkor pedzegette a szereplést a videójátékból inspirálódott filmadaptációban. Kirsten Dunst tavaly nyáron, a legnagyobb Minecraft őrület kellős közepén egy interjúban arról beszélt, hogy végül is lenne oka, amiért elfogadhatná a szerepet:

Először is, a gyerekeim imádták a filmek, másodszor nem lenne rossz egy jó kifizetés végre. Talán készíthetek olyan filmet is, melyben nem veszítek pénzt?

Azt persze nem nevezte meg, hogy pontosan mely filmeket ítélte meg veszteségesnek, ugyanakkor a Sam Raimi-féle Pókember sztárjának filmjeit máig nagy rajongás övezi. Már a kilencvenes évekbeli Interjú a vámpír moziban bizonyított Brad Pitt és Tom Cruise mellett, illetve nem felejthetjük el a végtelenül hatásos játékát Lars von Trier alkotásában, a Melankóliában. Sőt, az utóbbi években A kutya karmai közt című filmjéért Oscarra is jelölték. Reméljük ez a tavalyi pesszimizmus hamar elillan, hiszen a mélységes szakmai potenciál nem kopott még ki a 43 éves színésznőből.