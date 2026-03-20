BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kirsten Dunstot annyira meggyőzte a brutális gázsi, hogy bevállalta az új Minecraft-filmet

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 13:40
Kissé pesszimistán állt hozzá a színésznő, de végül bevállalta. Lehet nem ez Kirsten Dunst legjobb filmje, de jól fizet.
Bodnár Dániel
A szerző cikkei

Visszanézve a tavalyi filmes eseményekre, az egyik legfurább jelenség vitathatatlanul az Egy Minecraft filmhez köthető. A mozitermeket megrohamozták a gyerekek, a szülők és a kockák, melynek eredményeképpen megközelítette az 1 milliárd dolláros álombevételt. Persze némileg többet is mutatott a film némi rajongói lázálomnál, ott volt Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers és Jennifer Coolidge, akik nem hagyták unatkozni a nézőket. Persze a gyerekeknek ennél sokkal kevesebb is elég volt — egy bizonyos jelenettől újra és újra popcorndobálós őrjöngésbe kezdtek, olyannyira hogy erre egyes mozikban külön szabályozás is érvénybe lépett. Ezt a bizonyos jelenetet cikkünk alján megtalálhatjátok. Kirsten Dunst pedig úgy döntött, szerepet vállal ebben a projektben — ennek okát pedig már tavaly kifejtette.

Kirsten Dunst és Jesse Plemons
Kirsten Dunst férjével, Jesse Plemonsszal jelent meg az Oscar 2026-os eseményén (Fotó: MediaPunch)

Kirsten Dunst szeretne sok pénzt keresni, nincs ezzel baj

Az Egy Minecraft film stáblista utáni jelenet követi a Marvel-filmek trendjét és hivatalossá tette, hogy szeretnék folytatni a kalandot a pixelhalmaz világán belül. Feltűnt a Minecraft világának másik kánonszerű főszereplője, Alex. Mivel csak hátulról volt látható, még nyitva hagyta a kérdést, hogy ki fogja alakítani őt a következő filmben.

A napokban viszont a Deadline hivatalossá tette: az Egy Minecraft film második részének főszereplője Kirsten Dunst lesz!

Az is ismeretes, hogy Jared Hess visszatér a rendezői székbe, valamint Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry és Jennifer Coolidge visszatérnek korábbi szerepeikhez. A sztori egyelőre még a gyémántbányák mélyén van, de a sztárok minden bizonnyal visszatérnek a szürreális világba, hogy további malacszörnyekkel és zombikkal harcoljanak.

Kirsten Dunst gyerekei is imádták a kockamozit

Mindenesetre az Oscar-díjra jelölt színésznő döntése különösnek érződik a tavalyi nyilatkozata alapján. Már akkor pedzegette a szereplést a videójátékból inspirálódott filmadaptációban. Kirsten Dunst tavaly nyáron, a legnagyobb Minecraft őrület kellős közepén egy interjúban arról beszélt, hogy végül is lenne oka, amiért elfogadhatná a szerepet:

Először is, a gyerekeim imádták a filmek, másodszor nem lenne rossz egy jó kifizetés végre. Talán készíthetek olyan filmet is, melyben nem veszítek pénzt?

Azt persze nem nevezte meg, hogy pontosan mely filmeket ítélte meg veszteségesnek, ugyanakkor a Sam Raimi-féle Pókember sztárjának filmjeit máig nagy rajongás övezi. Már a kilencvenes évekbeli Interjú a vámpír moziban bizonyított Brad Pitt és Tom Cruise mellett, illetve nem felejthetjük el a végtelenül hatásos játékát Lars von Trier alkotásában, a Melankóliában. Sőt, az utóbbi években A kutya karmai közt című filmjéért Oscarra is jelölték. Reméljük ez a tavalyi pesszimizmus hamar elillan, hiszen a mélységes szakmai potenciál nem kopott még ki a 43 éves színésznőből.

...végül íme, a jelenet amiért a tizenévesek képesek voltak szétverni a mozikat:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
