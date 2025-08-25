„Senki sem tudta a nevem” – Balhé van? A Pókember bombázó szupersztárja beszólt a magyaroknak!

Mi a közös Matthew McConaughey-ben, Noomi Rapace-ban, Florence Pugh-ban és a jelenleg is Budapesten tartózkodó Timothée Chalamet-ben? Rajtuk kívül senki sem tudja, hogyan is kell jól kimondani a nevüket. A sor pedig egy újabb névvel bővült, ugyanis, mint az a Pókember-mozik sztárjának legutóbbi interjújából kiderült, Kirsten Dunst nevének helyes kiejtése is hatalmas megpróbáltatásnak számít széles körben. Jake Gyllenhaal és Tobey Maguire exe például Magyarországon is ezt tapasztalta.

Kirsten Dunst a Tobey Maguire-féle Pókember-filmekkel tett szert óriási hírnévre, bár korábban már szerepelt gyerekként Tom Cruise, Antonio Banderas és Brad Pitt oldalán is (Fotó: Toronto Star)

Pókember szerelmének nevét senki sem tudja

A 2024-es Polgárháború című akciófilmjével a hollywoodi körforgásba visszakerülő Kirsten Dunst szinte megállíthatatlanul készíti újabbnál újabb mozijait. Ez év elején például hazánkban forgatta Julie Delpy, az Operaházat meglátogató Daniel Brühl és az ellopott luxusóráját csodával határos módon visszakapó Keanu Reeves társaságában a The Entertainment System Is Down címre hallgató vígjátékot. Bár a színésznő jól érezte magát Magyarországon, az egyik magazinnak most elárulta, ahogy a világon szinte bárhol máshol, úgy hazánkban sem tudták az emberek, miként kell mondani a nevét:

Még Angliában sem igazán tudják jól kimondani a nevem. A legutóbbi forgatásnál meg végképp mindenki rosszul ejtette. Voltak ott svédek és magyarok is, de nem hibáztatom őket, inkább csak feladom, nem érdekel, már hallgatok mindenre igazából.

− árulta el a színésznő az interjúban.

Az azóta már a magyar fővárost elhagyó egykori gyerekszínész egyébként azzal nyugtatott mindenkit, hogy még kollégái sem tudják sokszor, hogyan is kell mondani a nevét, de az interjúban adott egy gyorstalpalót, miszerint keresztnevének helyes ejtése: Kír-szten.



Kirsten Dunst Budapesten töltötte az idei év első hónapjait, ahova férje, Jesse Plemons és gyermekei is követték (Fotó: Burt Harris)

Kirsten Dunst fia Budapesten került életveszélybe

Az egykori Mary Jane Watson bár keveset beszél a magánéletéről, de az nem titok, hogy 2016-ban jött össze a Fargo forgatásán, a Breaking Bad sztárjával, Jesse Plemonsszal, akitől már két fia született. Kirsten Dunst gyerekei közül a kisebbik, a 2021-es születésű James került legutóbb a figyelem középpontjába, mikor is a sztárcsemeténél váratlanul komoly egészségügyi problémák jelentkeztek épp akkor, mikor a The Entertainment System Is Down munkálatai még javában folytak. Bár további részletek nem derültek ki, de a Dunst miatt Budapesten tartózkodó családnak emiatt el kellett hagynia a magyar fővárost, illetve a forgatást is szüneteltetni kellett egy rövid időre, amíg a fiú állapota újra stabil nem lett.