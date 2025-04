Jason Momoa letarolta a fél világot a cikis Minecraft-szerkójában

Arra senki sem számított, ami a hétvégén történt a világ mozipénztáraiban. A Jason Momoa Egy Minecraft filmnek szolid, 65-80 milliós nyitást jósoltak a szakemberek, amivel éppen hogy visszaköhögte volna a magas költségvetését. Azonban a retro újra divatba jött és a két évvel ezelőtti Super Mario Bros – A film gigászi sikere után a gamerek újra megszállták a mozikat.

Jason Momoa szettje pusztító lett az Egy Minecraft filmben Fotó: Courtesy Warner Bros. Pictures

Az Egy Minecraft film minden idők legjobban nyitó játék adaptációja lett Jason Momoa-val

A film végül csak az USA-ban 157 millió dollárral nyitott, amivel a 150 milliós gyártási költségeit máris visszatermelte. Ezzel pont az említett Super Mario Bros – A filmet taszította le a legjobban nyitó játékadaptációk sorába: a piros sapkás csőszerelő 146 millióval nyitott 2023-ban. Momoa filmje az év legjobb nyitását is produkálva, lepipálta például a Marvel-univerzum új Amerika Kapitány filmjét is. Ahogy a Mario esetében is a kritikusok felemás véleménnyel vannak a kockavilágban játszódó sztoriról, de Momoa, Jack Black és A Fehér Lótusz első két évadában hatalmasat alakító Jennifer Coolidge sikerre vitték a produkciót.

Jack Black és Jason Momoa minden rekordot megdöntött Fotó: ZUMAPRESS.com

Milliárdos bevétel a láthatáron a Minecraft filmnek?

Az első három napján 301 millió dollárt kereső akciófilm pár nap múlva lehagyja az Amerika Kapitány: Szép új világ című filmet és hivatalosan is az év legsikeresebb alkotása lesz. Az előzetes 500 millió dollár körüli összbevételes jóslatok rögtön megduplázódtak és az év első olyan filmje lehet, ami 1 milliárd dollár felett hoz majd világszerte. A kérdés csupán, hogy a következő egy-két hétben mennyire tudja tartani magát a film a mozipénztárakban. Kihívó híján könnyű dolga lesz a Warner filmjének, a következő valamire való szuperprodukció szintén egy Warner Bros. gyártásában készült film lesz: a 90 millió dollárból készült Sinners című vámpírfilm a Creed-trilógiából ismert Michael B. Jordan főszereplésével.

A rajongók szerint sikerült visszaadni a játék látványvilágát Fotó: ZUMAPRESS.com

Az Egy Minecrat film lesz a kedvenc játékadaptációnk?

Könnyen lehet, pedig ahogy korábban megírtuk, a PC és PS játékadaptációk ritkán robbantanak kasszát a pénztáraknál, ugyanis a rajongók pillanatok alatt ízekre szedik a kedvencüket. Úgy tűnik, az Egy Minecraft film esetében nem ez történt, és az alkotóknak sikerült visszaadni a játék világát.