Megőrjít a penész a fürdőben? Az összes háziasszony erre a szerre esküszik

A fehér ecet és a mosópor párosa a penész elleni küzdelem egyik leghatásosabb fegyvere.

Nemcsak olcsó, de hatékony is: könnyen eltávolítja az odatapadt foltokat a fürdőszoba nehezen elérhető sarkaiban is.

Az idő a kulcs: a látványos eredményhez 3-5 órára van szükség, ezért a legjobb, ha este, lefekvés előtt kened le a kényes részeket.

Nemcsak holmi esztétikai katasztrófa, amikor a fekete penész beköltözik és burjánzani kezd a fürdőszobában. Ha nem lépünk időben, néhány nap is elég ahhoz, hogy az undorító fekete „szörnyecske” átvegye az uralmat a zuhanyzó és a fürdőkád fölött. Szerencsére létezik egy ezerforintos trükk, amely az egyik legjobb megoldás penész ellen. Mutatjuk!

Egy egyszerű és olcsó házi módszerrel sokat tehetünk a penész ellen. Fotó: 123RF

Mit tegyek a fürdőszobai penész ellen?

Hiába a nagyi aranymódszerei, a drága vegyszerek és az izzasztó küzdelem, sehogy sem tűnik el a fekete penész, sőt még a zöld és a szürke színű társai is beköltöznek a mosdóba? A britek rátaláltak egy olyan módszerre, amelyről más most úgy beszélnek, hogy a könnyű takarítás egyik legjobb eszköze. Ehhez a hihetetlenül hatékony penészeltávolító gélhez nem kell más, csak néhány pár száz forintos kellék. Mutatjuk, mit tehetsz a penész ellen házilag!

Két összetevő, gyors hatás

A különleges csodagél két összetevőből, fehér ecetből és mosóporból áll. Szakértők szerint ez egyszerre fertőtlenítő és penészölő szer, amelyet ráadásul fillérekből elkészíthetünk. Egy 10-20 százalékos fehér ecet legfeljebb 400, míg egy olcsóbb mosópor nagyjából 700 forint körül mozog. Tehát egy kicsit több mint ezer forintból patyolattisztára takaríthatjuk a fürdőszobát, amihez nem kell mást tenni, mint 2 deciliter fehér ecethez egy evőkanálnyi mosóport adni, jól elkeverni, majd a keveréket a penészes foltokra kenni és 3-5 órát állni hagyni. Ezután egy érdes hátú szivaccsal célszerű átsikálni a felületet, majd vízzel leöblíteni.

A gélt kifejezetten a függőleges felületekre és a nehezen elérhető sarkokra találták ki.

Ha további, penész ellen bevethető tippre vágysz, akkor ezt a videót ne hagyd ki:

(Mirror/The Spruce)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: