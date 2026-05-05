Szabolcs utcai tűz: a park tüze terjedt át a házra - helyszíni fotók

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 16:50
Tűz ütött ki a Nyugati pályaudvar közelében. Mint azt munkatársaink a helyszínen megtudták, egy aljnövényzettel sűrűn borított MÁV-területen gyulladt meg az aljnövényzet. Az erős szél miatt a Szabolcs utcai tűz átterjedt egy négyemeletes lakóingatlanra is.
Tűz ütött ki Budapesten, nem messze a Nyugati pályaudvartól ma (05.05. kedd) délután. A lángok egy fás-bokros területen csaptak fel. A Szabolcs utcai tűz gyorsan továbbterjedt, annak megfékezésére nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, akik négy vízsugárral kezdték meg az oltást.

A Szabolcs utcai tűzben senki nem sérült meg, de az oltási munkák idejére a terület egy szakaszát lezárták / Fotó: Mediaworks

Gaz és lomok, illetve egy erkély is égett a Szabolcs utcai tűzben

A helyszínre érkező tűzoltók munkáját nehezítette a rendkívül erős szél, ami felkapta és messzire vitte a lángok miatt keletkező pernyét.
 

A száraz aljnövényzet és a hulladék mintegy 1000 négyzetméteren égett a XIII. kerületi. Szabolcs utca és a Bulcsú utca kereszteződésénél. A tűz következtében a szálló pernye a környező épület tetejét több ponton is meggyújtotta

– mondta el a Borsnak a helyszínen Kiss Ádám István, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.

Mindent füst borított / Fotó: Kovács Dávid / Bors

A szélben szálló pernye miatt kisebb tűz keletkezett az egyik közeli, négyemeletes ingatlan erkélyén is.

Lapunknak egy ott lakó elárulta, hogy amikor kiment a lakásból és lenézett a belső udvarra, a sűrű, sötét füsttől gyakorlatilag semmit nem látott.

A katasztrófavédelem szerint a lángokat sikerült megfékezni, szerencsére senki nem sérült meg. Evakuálni ugyan nem kellett a házat, de az oltási munkálatok idejére a Szabolcs utca 1-5 közötti szakaszát lezárták.

 

