Chuck Norris utolsó nagy magyarországi kalandjára emlékezünk – Orbán Viktor is vele volt

Mindenkit sokkolt a hír: 86 éves korában elhunyt Chuck Norris, a harcművészetek és az akciófilmek halhatatlan legendája. Miközben rajongók milliói emlékeznek meg a „texasi kopóról”, Magyarországon sokaknak egy egészen különleges találkozó jut eszébe. 2018-ban ugyanis egy valószínűtlen, mégis mély barátság vette kezdetét, amikor a színészóriás Budapestre látogatott, és egy kötetlen délutánt töltött el Orbán Viktor társaságában. Ez a találkozó messze túllépett a hivatalos diplomácián, és megmutatta a legenda emberi, közvetlen arcát is.
A találkozó első pillanatai rögtön megtörték a jeget. Amikor a világsztár kezet fogott Orbán Viktorral, egyből barátságos hangot ütött meg: „Úgy érzem, mintha már ismernélek, sokat olvastam rólad” – mondta Norris. A protokolláris sallangokat hamar hátrahagyták, és a miniszterelnök maga ült a volán mögé, hogy körbevigye a városban. Az autóút során a miniszterelnök őszintén beszélt a politikai küzdelmekről. Elmesélte Chucknak, hogy sokan támadják, a liberálisok pedig kifejezetten ellenségesek vele szemben. Az akciósztár erre csak sokatmondóan annyit jegyzett meg: „Pont, mint Donald Trumpot.” A kormányfő ekkor fejtette ki saját filozófiáját is: „Tudod, én alapvetően egy utcai harcos vagyok, nem az elitből jövök.”
A beszélgetés mélyebb, személyesebb vizekre is evezett. Amikor szóba került a család, Chuck Norris elárulta, hogy a legidősebb fia 57 éves, a legfiatalabb pedig 17. Ekkor derült ki a különös párhuzam: A filmlegenda éppen 78 éves volt a találkozó idején – pontosan annyi, mint a miniszterelnök édesapja Az út végén a TEK bázisára látogattak, ahol a magyar terrorelhárítók egy látványos bemutatóval készültek. Norris, aki harcművészeti szakértőként a világ minden táján látott már hasonlót, őszinte elismeréssel adózott a látottaknak:
A világ minden táján láttam már bemutatókat, de ez volt a legjobb
– jelentette ki az akciófilm legenda, aki láthatóan lenyűgözve figyelte a magyar fiúk teljesítményét.
A látogatás végén a búcsú pillanatai is emlékezetesek maradtak. Chuck Norris kísérője akkor úgy fogalmazott, ez egy olyan szövetség, amelyben a résztvevők „barátok mindörökké”. Az amerikai sztár távozásával egy korszak zárult le, de ez a budapesti pillanat örökre beírta magát a hazai popkultúrtörténetbe.
A találkozó képsorait Orbán Viktor is kiposztolta Norris halálhírét követően.
