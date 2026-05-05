Film készül az Ázsia Expressz sztárjának betegségéről: „Sokszor nem veszem észre, de érzelmileg nagyon megterhel”

Barbinek Paula és Tallós Rita az Ázsia Expressz 2025-ös évadában versenyeztek együtt, ahol végül a második helyet sikerült megszerezniük. A két színésznő azóta jó néhány rajongóra tett szert, akik előtt Paula azt is őszintén vállalja, hogy autizmussal és ADHD-val küzd. Sőt, most egy film is készül Barbinek Paula diagnózisának történetéről, ami egy olykor számára is igen megterhelő, de annál őszintébb alkotás lesz. Erről mesélt most lapunknak.

Az Ázsia Expressz szereplői közül talán Tallós Rita lánya, Barbinek Paula változott a legtöbbet a műsor után, hiszen fény derült az autizmusára (Fotó: hot! magazin/DFP)

Barbinek Paula szerepei és színházi munkái mellett jelenleg egyetemre is jár, a Metropolitan Egyetem televíziós szakára, ahol nemsokára le is diplomázik. Az Ázsia Expressz sztárja jelenleg is a diplomamunkáján dolgozik, amely igazán mély filmes alkotás lesz, az AuDHD-ról, azaz, az autizmus és az ADHD kettősével járó élményeiről.

„Most készítem a diplomafilmemet, ami az AuDHD-ról szól, és aminek én vagyok a főszereplője. Ez egy doku-reality lesz, amit én rendezek és szerkesztek, és bár sokszor nem veszem észre, de érzelmileg nagyon megterhel. Szó esik benne a gyerekkoromról, a szüleimről, és tulajdonképpen elmesélem az egész diagnózis előtti életemet” – kezdte Paula.

Ez akkor is megviselne, ha nem az én életemet hallgatnám, nézném vissza folyamatosan, de ráadásul így, hogy rólam van szó még keményebb. Próbálom önvédelmi reflexként eltávolítani magam a saját „sztorim” súlyától, és nem is az adott pillanatban érzékelem, hogy ez most mennyire durva, hanem utána, amikor már teljesen elfáradok, kipukkadok, és nem tudom, hogy miért. Nem számolok azzal, hogy ezután mondjuk ki kellene pihenni magam, hanem szinte úgy teszek, mintha három ember lennék

– vallotta be őszintén.

Tallós Rita és Barbinek Paula családja sokkal jobban összekovácsolódott a diagnózis óta (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Az Ázsia Expressz Barbinek Paula életében egy fordulópont volt

A színésznő korábban arról is mesélt, hogy valamivel több mint fél éve, nem sokkal az Ázsia Expressz 6. évada után kapta meg diagnózist, így akkor el is kezdte a terápiát. Ez pedig mai napig sokat segít neki abban, hogy megtanulja kezelni ezt a spektrumzavart.

„Nagyon türelmetlen vagyok, éppen ezért nem is érzékelem azt, ha kifáradok vagy túlvállalom magam, szóval nem szorongok ezen a mindennapokban. Viszont néha a terápián szokott szólni a doki, hogy jó, Paula, most ezek így durva dolgok, ezek így megviselhetik az embert, még azt is, akinek nem ennyire érzékeny az idegrendszere, ez most itt sok volt, és figyelj rá. Így szerencsére már azt is elmondhatom, hogy a diagnózis óta sokkal könnyebb az életem, mert elfogadom a külső segítséget” – árulta el.

Ennek ellenére az előre figyelés még mindig nem megy olyan jól, mert nem tudom átlátni, hogy ez most le fog szívni, vagy hogy ezután pihenni kell, de igyekszem fejlődni ebben is. Emellett a film készítése is sokat segít abban, hogy kibogozzam azokat a dolgokat, amiket gyerekkorom óta nem értek. Nehéz, de mindent beleadok, és hálás vagyok, hogy a diplomamunkámon keresztül is foglalkozhatok ezzel

– tette még hozzá.