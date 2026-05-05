Megérkezett a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. közleménye

A sajtóban korábban megjelent információk és a Greenpeace mai (2026.05.05.) közleménye kapcsán tájékoztatásul közöljük, hogy társaságunk kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartását, valamint a felmerült kérdések alapos és tényszerű tisztázását.

A Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. területén a hatvanas évek eleje óta ipari tevékenység zajlik. A bányászat, bányagép javítás után hulladékkezelő telephely volt a kilencvenes évek végétől. A Mészáros Csoport 2025-ben vette át a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft.-t, ezáltal a telephelyet is, a már fennálló környezeti terheléssel.

A 2015-ben észlelt benzolszennyezés következtében az illetékes környezetvédelmi hatóság kármentesítést rendelt el, amely 2018-tól a talajvíz vonatkozásában folyamatosan zajlott. A folyamat 2022-ben utómonitoring szakaszba lépett, amelynek tervezett lezárása 2025 decemberében történt volna, azonban 2026 februárjában két monitoring kútban társaságunk ismételten szennyezést észlelt. Ezt a laboratóriumi eredmények kézhezvételét követően, 2026. március 9-én bejelentettünk az illetékes hatóságnak, amelynek nyomán a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a hatályos jogszabályok alapján elrendelte a kármentesítési folyamat megismétlését.

Az illetékes környezetvédelmi hatóság 2026. április 20-án kelt határozatában rövid határidővel ismételt tényfeltárás lefolytatására kötelezte társaságunkat, amelynek a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. maradéktalanul eleget tesz. A szükséges fúrások és mintavételek első üteme már lezárult.

Ezzel párhuzamosan haladéktalanul megkezdtük a rendelkezésünkre bocsátott laboratóriumi vizsgálati eredmények feldolgozását. A teljes körű és megalapozott értékelés érdekében hivatalosan megkeressük a Greenpeace Magyarország szervezetet is, hogy a mintavételi jegyzőkönyveket és kapcsolódó dokumentációt rendelkezésünkre bocsássa, elősegítve ezzel a tényfeltárás minél pontosabb és hatékonyabb lefolytatását.

A tényfeltárási záródokumentáció hatósági elfogadását követően haladéktalanul megkezdjük a szennyezéssel érintett közeg megtisztítását, amennyiben az szükséges a környezet állapotának helyreállításához.

Célunk, hogy minden releváns információ birtokában átfogó és objektív képet kapjunk a helyzetről. Cégünk elkötelezett a környezeti értékek védelmében, az illetékes hatóságokkal együttműködve, a vizsgálatok lezárását követően készek vagyunk tájékoztatást adni az eredményekről.