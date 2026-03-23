Az komoly, Conan visszatér! 78 évesen brutális edzésbe kezdett Arnold Schwarzenegger

Ma már nehéz elképzelni, de Arnold Schwarzenegger kezdeti filmes karrierje nem indult túl rózsásan. A Herkules New Yorkban kritikai bukása után még legalább 10 évet kellett várni, hogy valaki jobban kihasználja különleges, díjakat halmozó fizikumát — de végül a harcos megszületett! A Conan, a barbár hozta meg a sztárnak az áttörést, mely után olyan nagyszerű filmekre tett szert később, mint a Kommandó, Ragadozó, Terminátor és a Hull a pelyhes — utóbbi egy személyes kedvenc, nem hagyhattam ki. A színes életpályával megáldott világsztár nagyon komolyan veszi a nemrégiben bejelentett visszatérését a nagyvászonra.

Arnold Schwarzenegger Conanként lett filmsztár a nyolcvanas években

(Fotó: Faye Sadou)

Arnold Schwarzenegger intenzíven edz, hogy visszaszerezze formáját

Az Arnold Schwarzenegger-filmek visszatérő darabját maga a sztár is megerősítette, melynek tanulsága szerint a King Conan (Conan, a király) valóban készülőben van. A The New York Post értesülése szerint pedig a 78 éves színész nagyon is komolyan veszi ezt a szerepét. A hétszeres Mr. Olympia visszatért a konditerembe, hogy egy intenzív edzésterv keretében visszanyerje azt az alakját, amely egykor népszerűvé tette.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezt a döntést közel nyolcvanhoz lépte meg!

Tegyük hozzá, korához képest egyébként is jól tartja magát a hetvenes évektől kezdve egészen a mai napig. Sokan szeretnének olyan életerősen, olyan izmosan kinézni 78 évesen, ahogy Schwarzi a napjainkban. Mindezt úgy, hogy egyébként megannyi műtéten esett át az utóbbi években egészségügyi problémái miatt: szívbillentyű nehézségekkel született, mely miatt a kilencvenes évektől kezdve többször is műteni kellett és egy pacemakert is be kellett ültetni számára. A különleges állapota miatt olykor azt hitték már nem is fog felkelni a műtőasztalról, de a nap végén mindig ő nyert.

Újabb gyöngyszemmel bővül az Arnold Schwarzenegger filmek listája

Az idősödő Conan király szerepe minden bizonnyal komoly fizikai megterhelést igényel majd és a hírek alapján semmi videós trükköt nem akarnak alkalmazni, hogy ezt a mozivásznon megjelenítsék. Hosszú forgatási napok jelmezben, akciójelenetek, fegyverhasználat, ez mind várható az örök fiatal osztrák kolosszustól. Teszi ezt a legutóbbi Mission Impossible-filmeket rendező Christopher McQuarrie vezénylésében.