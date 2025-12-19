Új korszak jön! Arnold Schwarzenegger nélkül készül a következő Terminátor film

Bár a Conan, a barbár is ikonikus szerepe mindenki kedvenc osztrák óriásának, az 1984-es Terminátor: A Halálosztó volt az a film, ami felhelyezte Arnold Schwarzeneggert Hollywood térképére. Azóta mind a hat fősodratú Terminátor iterációban megjelent a jövőből érkező T-800-asként és bár voltak már "terminátorok", nevesen mondjuk a második részben bemutatott T-1000-res Robert Patrick aki szintén emlékezetesen hozta a kegyetlen gyilkológép szerepét.
James Cameron az utóbbi időkben — úgy jó 25 éve körülbelül — szinte csak a legfőbb szeretetgyerekével, az Avatar filmekkel foglalkozik, jóllehet a Terminátor: Sötét végzetben producerként mégis jelen volt másik húzóprojektjének folytatásában. Most a harmadik rész premierjét követően lesz ideje matekozni, hogy mivel éri meg legközelebb foglalkoznia és mint olyan, potenciális projektként felmerült egy új Terminátor film is. A The Hollywood Reporternek adott interjújában erről is szót ejtett.
Első kérdés az, hogy lenne-e kreatív alapja egy folytatáshoz, hisz mostanság többször beszélt arról, hogy szinte már nem tudja, milyen új dolgot tudna alkotni a science fiction berkein belül — végül is a jövő az már itt van közöttünk, épp hogy az autók nem repülnek. A másik pedig, hogy mi lesz Schwarzival, aki legutóbb a két évad után elkaszált FUBAR című Netflix sorozatban szerepelt, de egyébként nem nagyon foglalkozik komolyabban színészettel már évek óta. Cameron elmondása szerint az új Terminátor filmbe nem is tervezné visszahívni:
Biztosra tudom mondani, hogy [Arnold Schwarzenegger] nem lesz benne. Ideje egy újabb generációnak a karakterek terén. Én akartam, hogy szerepeljen a Terminátor: Sötét végzetben és egy remek lezárása volt a T-800 -as karakterének. Kell, hogy szélesebben értelmezzük a Terminátort és a háború időszakát és szuperintelligenciát. Olyat akarok létrehozni, ami új és másnak nem jutna eszébe.
Ebben az interjúban arról beszél, hogy Arnold Schwarzenegger Terminátorja a legutóbbi Sötét végzetben majdhogynem nyugdíjasnak látszott, aki bár egy robot próbál hétköznapi emberként élni, miután bevégezte a feladatát — és megölte a fiatal John Connort, ezzel semmissé téve a legendás Terminátor 2 — Az ítélet napja súlyát... igen, ez még mindig fájó pont. Mindenesetre Linda Hamilton a Sötét végzetben igazán menőn hozta az évek alatt Terminátor szakértővé váló kemény nőt, arról nem esett szó hogy ő visszatérne-e a következő részben.
Az vitatható, hogy szükség van-e új tartalmakkal életben tartani a Terminátor filmeket, de abban valószínűleg mindenki egyetért, hogy kedvenc 78 éves akcióhősünk polcra helyezheti a sörétest és élvezheti, hogy azt csinál amit akar. Volt már kormányzó, rendszeresen sportol, a világot járja motivációs előadóként és klímaaktivistaként, ezzel példát mutatva mindenkinek, miszerint a kor tényleg csak egy szám.
