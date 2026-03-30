Antonio Banderast beskatulyázták a származása miatt — Kitálalt a világsztár

Hollywood ma már büszke a diverzitására, amely kicsit a rossz irányba is vitt megannyi projektet a beleerőltetett szerepekkel, ugyanakkor volt idő, amikor ennek az ellenkezője és hasonlóképp rossz változata volt érvényben. Például Antonio Banderas karrierjének kezdetekor az volt a divat, hogy a származás szabta meg, hogy milyen szerepeket kaphattak a színészek, míg az amerikai fehérbőrű színészek bármire jelentkezhettek. Erről a színész saját tapasztalata révén számolt be a napokban.

Az Antonio Banderas-filmeket legutóbb a tavalyi Torinói Filmfesztiválon díjazták (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Antonio Banderasnak végül sikerült jó példát is mutatnia a spanyolokról

A színész a The Timesnak adott egy mélyebb interjút, ahol egyebek között kitért amerikai pályafutásának kezdeti időszakára is. Antonio Banderas IMDb oldalán jól látszik, hogy eleinte megpróbálták zsánerszerepekbe szorítani, hiszen a Bérgyilkosok és az Interjú a vámpírral filmjeiben konkrétan gonosz karaktereket játszott, a Desperadoban pedig bár nem kifejezetten gonosz, de morálisan elég rugalmas szerepben tűnt fel. Ebből a tipizálásból végül sikerült kitörnie a Zorróval és Shrek filmekkel, és külön sikerként könyveli el, hogy végül jó példát is tud mutatni a filmjein keresztül.

Azt mondták, hogy itt te olyan vagy, mint a feketék és a spanyolok, akik csak rossz fiúkat játszanak. A probléma ott kezdődik, hogy néhány évvel később volt egy maszkom, kalapom, kardom és köpenyem, és az ellenfelem Captain Love volt, aki szőke volt és kék szemű. Még ennél is fontosabb Csizmás Kandúr, mert az gyerekeknek készült. Látják, hogy ott a spanyol macska andalúz akcentussal, aki jó fiú

— mondta Banderas a The Timesnak.

A Zorro álarca és a Desperado mellett Antonio Banderas egyik legikonikusabb filmje valóban a Csizmás Kandúr, egy animált macska, akit a színész egész eddig 5 filmben szólaltatott meg — azonban a Shrek 5 trailerében nem tűnt fel Mike Myers, Cameron Diaz, Zendaya és Eddie Murphy karakterei mellett. A színész egy korábbi interjúban elmondta, hogy nem hívták meg a felvételre, szóval igen esélyes, hogy a kandúr kimarad a 2027-es premierből. De egyébként is távol maradt mostanság a reflektorfénytől.