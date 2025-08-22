Kedvenc mexikói bulislágerünk filmje 30 éves lett

Me gusta toca la guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me ...és valahol itt kezdik a legtöbb házibuliban elveszíteni a spanyol tudásukat a Desperado című film zenéjére, de némi hajajáj amorozás után a végére még beüvöltik a mi corazónt a végére! 30 éve a dal a popkultúra megkerülhetetlen része lett, ahogy El Mariachi a zenész figurája is. Robert Rodriguez amerikai bemutatkozása igazán pofásra sikeredett, de vajon 3 évtized távlatából is működik a mexikói akciósztori?

A Desperado csinált sztárt Antonio Banderasból (Fotó: HIP/ Northfoto)

Desperado Antonio Banderasszal

A szebb napokat látott rendező egy minimális költségvetésű mexikói filmben mutatta be El Mariachi figuráját még 1992-ben. A mindössze 7 ezer dollárból forgatott film 2 milliót keresett világszerte, így Hollywood is felfigyelt a mexikói csodagyerekre. Ő fogta magát és feledhető sorozat után újra elővette a bérgyilkossal összekevert vándorzenész figuráját. A 7 ezer dolcsiból 7 millió lett, ám ezzel is nagyon okosan kellett bánnia. A Miramax mindenféleképpen ismertebb arcokat szeretett volna látni a filmben, így az Almodóvart és Spanyolországot kicsit maga mögött hagyó és egyre jobb amerikai filmekben szereplő Antonio Banderas kezébe került a gitár és a pisztoly is.

Nemcsak a gitárral bánik jól El Mariachi (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Rodriguez rendezői védjegyei szinte már kiforrottnak tűnnek, vad akciók, szexi nők, éles vágások ( szereti maga vágni a filmjeit) és a cool dumák, amik összehozták Quentin Tarantinóval, aki szerepet is vállalt a Desperadóban, és később is sokat dolgoztak együtt. A sztori nem is annyira lényeg, mivel mexikói bosszúfilmeket már láttunk bőven és fogunk is, El Mariachit utoléri a végzete és rendet kell tenni, amihez a gitár kevés lesz. 30 év távlatából látszik, hogy picit jobban megnyomhatták volna a büdzsét, mert a rendezőnek irtó gyorsan és minimalistán kellett dolgoznia, bár ez a fajta kissé fapados bája néha még jól is áll a filmnek. Itt jelentek meg azok a rodriguezi visszatérő arcok először, mint a nagydumás Cheech Martin, a később Macheteként zúzó Danny Trejo és a kortalan Salma Hayek is, aki minden báját bedobta a siker érdekében.