Kedvenc mexikói bulislágerünk filmje 30 éves lett

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 17:10
Mindenkinek ott cseng a fülében Mariachi dala, aki aztán a fegyverekkel is ugyanolyan keményen bánik, mint a gitár húrjaival. A Desperado stílusteremtő kultfilm lett, de vajon kibírta az idők - mexikói - porát?
Me gusta toca la guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me ...és valahol itt kezdik a legtöbb házibuliban elveszíteni a spanyol tudásukat a Desperado című film zenéjére, de némi hajajáj amorozás után a végére még beüvöltik a mi corazónt a végére! 30 éve a dal a popkultúra megkerülhetetlen része lett, ahogy El Mariachi a zenész figurája is. Robert Rodriguez amerikai bemutatkozása igazán pofásra sikeredett, de vajon 3 évtized távlatából is működik a mexikói akciósztori?

DESPERADO
A Desperado csinált sztárt Antonio Banderasból (Fotó: HIP/ Northfoto)

Desperado Antonio Banderasszal

A szebb napokat látott rendező egy minimális költségvetésű mexikói filmben mutatta be El Mariachi figuráját még 1992-ben. A mindössze 7 ezer dollárból forgatott film 2 milliót keresett világszerte, így Hollywood is felfigyelt a mexikói csodagyerekre. Ő fogta magát és feledhető sorozat után újra elővette a bérgyilkossal összekevert vándorzenész figuráját. A 7 ezer dolcsiból 7 millió lett, ám ezzel is nagyon okosan kellett bánnia. A Miramax mindenféleképpen ismertebb arcokat szeretett volna látni a filmben, így az Almodóvart és Spanyolországot kicsit maga mögött hagyó és egyre jobb amerikai filmekben szereplő Antonio Banderas kezébe került a gitár és a pisztoly is. 

'Desperado' by Robert Rodriguez, USA/Mexico, 1995.
Nemcsak a gitárral bánik jól El Mariachi (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Rodriguez rendezői védjegyei szinte már kiforrottnak tűnnek, vad akciók, szexi nők, éles vágások ( szereti maga vágni a filmjeit) és a cool dumák, amik összehozták Quentin Tarantinóval, aki szerepet is vállalt a Desperadóban, és később is sokat dolgoztak együtt. A sztori nem is annyira lényeg, mivel mexikói bosszúfilmeket már láttunk bőven és fogunk is, El Mariachit utoléri a végzete és rendet kell tenni, amihez a gitár kevés lesz. 30 év távlatából látszik, hogy picit jobban megnyomhatták volna a büdzsét, mert a rendezőnek irtó gyorsan és minimalistán kellett dolgoznia, bár ez a fajta kissé fapados bája néha még jól is áll a filmnek. Itt jelentek meg azok a rodriguezi visszatérő arcok először, mint a nagydumás Cheech Martin, a később Macheteként zúzó Danny Trejo és a kortalan Salma Hayek is, aki minden báját bedobta a siker érdekében. 

'Desperado' by Robert Rodriguez, USA/Mexico, 1995.
Salma Hayek zokogott a forgatáson (Fotó: KPA Honorar und Belege)

A film persze Banderason múlik, aki kellőképpen sejtelmes, mély tekintetű és izgalmas jelenség a rendező kameráján keresztül ahhoz, hogy imádjuk minden pillanatát. A most 65 éves spanyol sztár mintha nem is játszana, csupán pózol, játszik, gyilkolászik, és olyan pillantásokat vet Hayekre, amitől minden női nézőnek bugyit kell pillanatokon belül cserélnie. 

Hogy mitől lett kultfilm a Desperado? Leginkább attól a hangulattól, amit Robert Rodriguez köré teremtett, mondhatnánk hogy a mexikói Tarantino. Sajnos míg amerikai kollégája képes volt a megújulásra, és sikert sikerre halmoz azóta is, a mexikói rendező utoljára a Sin City filmekkel és direkt vacakra sikerült Terrorbolygóval tudta lenyűgözni a közönséget. Ebből a szempontból a Desperado egy kiváló első film és egy be nem váltott ígéret, talán mint M. Night Shyamalan Hatodik érzéke volt, de ahogy az indiai direktor is, úgy Rodriguez hagyta magát elk*rvulni a nagyköltségvetésű, tucatfilmeknek. 

10/8

'Desperado' by Robert Rodriguez, USA/Mexico, 1995.
Két kaszkadőr csinált minden veszélyes mutatványt (Fotó: KPA Honorar und Belege)

10 érdekesség a Desperado filmről

  • A film ezerszer több pénzből készült, mint az 1992-es El Mariachi
  • A fürdőszobai jelenetet maga Antonio Banderas rendezte meg, ugyanis a másodrendező már nem ért rá. 
  • Olyan alacsony volt a költségvetés, hogy csak két kaszkadőrre futotta, így minden lövöldözésnél és bunyónál két ember váltogatta egymást a veszélyesebb pillanatokban. 
  • A forgatás alatt derült ki, hogy a rendező és a rosszarcú Danny Trejo másodunokatestvérek. 
  • Steve Buscemi és Cheech Marin egy valódi bárban beszélgetnek, a neve The Corona Club. 
  • A két színésznek nagyon gyorsan kellett felvennie minden jelenetét: Steve 7, Cheech csak 6 napra ért rá. 
  • Rodriguez a színészekre szerelt vérpatron helyett olyan golyókat tett a pisztolyokban, amik művért lőttek ki. Sok munkája volt a rendezőnek a vágószobában, ugyanis annyira realisztikusra sikerültek a jelenetek, hogy nem akarták átengedni a cenzorok a filmet. 
  • Antonio Banderas és Salma Hayek szexjeleneténél csak a rendező és a forgatókönyv felelőse lehetett bent. 
  • 2021-ben Hayek elárulta, hogy nem tudott a meztelen jelenetről és a forgatáson szembesült vele, hogy anyaszült meztelenül fog szerepelni. A színésznő végig sírta a forgatási napot, amit Rodriguez és Banderas próbált oldani. A színésznő utólag élete egyik legtraumatikusabb élmények tartja azt a napot, dacára annak, hogy szereti a filmet és a rendezőt is. 
  • Antonio Banderas maga énekli és játssza el Mariachi dalát. 

 

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

