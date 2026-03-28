Antonio Banderas sokkoló vallomást tett: ezért hagyta el Hollywoodot

Majdnem 10 év telt el azóta, hogy Antonio Banderas otthagyta Hollywoodot és egy sokkal visszafogottabb életet választott helyette. A színész egy egészségügyi vészhelyzet miatt döntött a költözés, és az életmódváltás mellett.
A 65 éves sztár legutóbbi The Times-nak tett interjújában sokkoló vallomást tett arról, hogy majdnem 10 évvel ezelőtt miért is hagyta el Hollywoodot és költözött a világ másik felére, Málagara. Antonio Banderas egy komoly egészségügyi vészhelyzet miatt döntött úgy, hogy lecseréli a magángépét és a fényűző életmódját egy sokkal visszafogottabb életre. A világsztár korábban az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között ingázott és egy elegáns villában élt Surrey-ben, ám a szívrohama után életmódot váltott. Ma már egy jóval visszafogottabb életet él a nála 21 évvel fiatalabb párjával, Nicole Kimpel-lel, és inkább a nyugalmat választja a vörös szőnyeg helyett.
Antonio Banderas költözése mögött pedig egy igen súlyos egészségügyi vészhelyzet állt. 2017-ben a Desperado sztárja ugyanis szívrohamot kapott, amely saját bevallása szerint 'komoly figyelmeztetés' volt számára. A hollywoodi ikon ekkor szembesült először igazán a halandóságával. Mint mondta, a halál közelsége teljesen új perspektívát adott neki: rájött, hogy addig olyan dolgok miatt stresszelt, amelyek valójában teljesen jelentéktelenek:
Az én esetem nagyon komoly figyelmeztetés volt. Ez megváltoztatta az élethez való hozzáállásomat.
A költözés mellett természetesen az életmódját is teljesen átalakította. Antonio Banderas azonnal letette a cigarettát, lelassított, és elkezdte újragondolni az egész karrierjét.
Azonban nem ez volt az egyetlen ok, ami változásra kényszerítette. Antonio Banderas Hollywoodból való elköltözése mögött egy karrierjével kapcsolatos felismerés is volt:
A halállal szembesülve visszatekintettem, és rájöttem, hogy valójában színházi színész vagyok.
A hollywoodi sztár, aki régebben 77 milliárd dolláros bevételt hozott a mozipénztáraknál, filmszínészi karrierjét kissé háttérbe szorította, és most már sokkal inkább a a színházi szerepeire és a társulatára fókuszál.
A 65 éves sztár az interjúban azt is bevallotta, hogy bár sokkal kevesebbet keres, mint korában, most mégis úgy érzi, hogy soha életében nem volt még ilyen boldog. Továbbá azt is elárulta, hogy a helyiek 'José Hollywood'-nak hívják és már teljes mértékben befogadták őt a közösségbe. Antonio Banderas párjával, Nicole Kimpellel tölti a mindennapjait, több éttermet is működtet Málagan, de a legnagyobb büszkesége saját színháza, a Teatro del Soho, amelyet pusztán szenvedélyből hozott létre.
