Antonio Banderas sokkoló vallomást tett: ezért hagyta el Hollywoodot

Majdnem 10 év telt el azóta, hogy Antonio Banderas otthagyta Hollywoodot és egy sokkal visszafogottabb életet választott helyette. A színész egy egészségügyi vészhelyzet miatt döntött a költözés, és az életmódváltás mellett.

Antonio Banderas szívrohama után döntött úgy, hogy otthagyja Hollywoodot és Spanyolországba költözik / Fotó: KGC-34/130810 / Northfoto

A 65 éves sztár legutóbbi The Times-nak tett interjújában sokkoló vallomást tett arról, hogy majdnem 10 évvel ezelőtt miért is hagyta el Hollywoodot és költözött a világ másik felére, Málagara. Antonio Banderas egy komoly egészségügyi vészhelyzet miatt döntött úgy, hogy lecseréli a magángépét és a fényűző életmódját egy sokkal visszafogottabb életre. A világsztár korábban az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között ingázott és egy elegáns villában élt Surrey-ben, ám a szívrohama után életmódot váltott. Ma már egy jóval visszafogottabb életet él a nála 21 évvel fiatalabb párjával, Nicole Kimpel-lel, és inkább a nyugalmat választja a vörös szőnyeg helyett.

Antonio Banderas költözése mögött pedig egy igen súlyos egészségügyi vészhelyzet állt. 2017-ben a Desperado sztárja ugyanis szívrohamot kapott, amely saját bevallása szerint 'komoly figyelmeztetés' volt számára. A hollywoodi ikon ekkor szembesült először igazán a halandóságával. Mint mondta, a halál közelsége teljesen új perspektívát adott neki: rájött, hogy addig olyan dolgok miatt stresszelt, amelyek valójában teljesen jelentéktelenek:

Az én esetem nagyon komoly figyelmeztetés volt. Ez megváltoztatta az élethez való hozzáállásomat.

A költözés mellett természetesen az életmódját is teljesen átalakította. Antonio Banderas azonnal letette a cigarettát, lelassított, és elkezdte újragondolni az egész karrierjét.

Antonio Banderas most már csak a színházi társulatára fókuszál / Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Azonban nem ez volt az egyetlen ok, ami változásra kényszerítette. Antonio Banderas Hollywoodból való elköltözése mögött egy karrierjével kapcsolatos felismerés is volt:

A halállal szembesülve visszatekintettem, és rájöttem, hogy valójában színházi színész vagyok.

A hollywoodi sztár, aki régebben 77 milliárd dolláros bevételt hozott a mozipénztáraknál, filmszínészi karrierjét kissé háttérbe szorította, és most már sokkal inkább a a színházi szerepeire és a társulatára fókuszál.