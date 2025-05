A sztárok nyáron visszaköltöznek a Disney+-ra: Itt A mackó 4. évadának friss előzetese

Három éven belül már negyedik évadával jelentkezik az új, kedvezményes csomagot bevezető Disney+ sikerszériája. A mackót úgy zabálják a nézők, mintha csak a műsorban elkészített bármelyik, ínycsiklandozó fogás lenne. A negyedik fejezet ott veszi fel a fonalat, ahol az előző felvonás véget ért: Carmy nyakig benne van a pácban, mivel új étterme háza táján sorra merülnek fel az újabb és újabb megoldatlan problémák, de a sorozat fontosabb mellékszereplőinek is meg kell küzdeniük a saját maguk kihívásaival. Richie-nek a magánéletében akadnak még bőven gondok, míg Sydney-nek egy életre szóló, nagy döntést kell meghoznia: enged-e a kísértésnek, hogy egy fokkal feljebb léphessen a karrierlétrán.

A Disney+-sorozatok repertoárja A mackó 4. felvonásával bővül majd a nyáron (Fotó: YouTube)

Folytatódik a gasztrodráma a Disney+-on

A sztori és azzal együtt az alapfeszültség tehát adva van, már csak az a kérdés, kiket láthatunk (ismét) a konyhában és annak környékén. Jeremy Allen White a show alfája és ómegája, nélküle senki sem kuckózna be A mackó elé tévétáviránytóval a kézben. A Szégyentelenek és a Vaskarom sztárja mellett természetesen a jól megszokott arcok is megfordulnak majd a tűzhely körül, úgymint a Richie-t alakító Ebon Moss-Bachrach vagy Ayo Edebiri (Sydney), de az igazán nagy nevek csak most érkeznek. Az előző fejezetekben felbukkanó megannyi híresség most egyszerre fog összegyűlni A mackó 4. évadában. Láthatjuk a Senki 2. előzetesével a múlt héten nagyot robbantó Bob Odenkirköt, a hosszú szőke fürtjeitől még mindig a felismerhetetlenség határán mozgó Jamie Lee Curtis, no meg a pár hónapja még a Lánchídon futkározó John Cena.

Június 26! Mindenki jegyezze fel a dátumot, ugyanis ekkor tér vissza a Disney+ gasztrosorozata (Fotó: Disney+)

A mackó 4. évadának mind a 10 epizódja 2025. június 26-án fog debütálni a Disney+ felületén, a hozzá tartozó trailert pedig itt lehet megtekinteni: