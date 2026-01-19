Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Imádják a hollywoodi sztárok ezt a magyar fotóst: Most a Predator szépsége állt neki modellt

A magyar művészek mindenhol ott vannak! Makó Szilveszter ismét egy A-listás csillagot kapott lencsevégre, a magyar sztárfotós ezúttal a Predator-filmek szépségét, Elle Fanninget örökítette meg az utókornak.
Magyar fotós lábai előtt hever fél Hollywood, a Milánóban élő Makó Szilveszter sorra gyűjti a skalpokat. Korábban dolgozott már együtt a Pókember-filmek, a Nosferatu, az Amerikai pszichó és A szakasz különc színészével, Willem Dafoe-val, de olyan gyönyörűségek is pózoltak már neki, mint a kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett vagy a Golden Globe-on Selena Gomezzel kibékülő Miley Cyrus. A színészvilág mellett a sport és a popkultúra híres alakjai is igent mondtak már a felkéréseire, elég, ha csak Zlatan Ibrahimovic vagy Bad Bunny nevét említjük. Makó Szilveszter díszes bakancslistája pedig most tovább bővült, hiszen a tavalyi év egyik meglepetésfilmjének számító Predator: Halálbolygó színésznője, Elle Fanning is pózolt neki.

Predator Elle Fanning
A Predator: Halálbolygó szépsége, Elle Fanning is a magyar fotós, Makó Péter kamerája elé vetette magát (Fotó: Burt Harris)

A Predator szőkesége is odatoppant Makó Szilveszter kamerája elé

A héten szabályosan felrobbantotta az internetet Elle Fanning, mikor posztolta Instagramra a Makó Szilveszter különböző korszakok stílusjegyeit ötvöző, misztikus és egyben modern fotósorozatát, melynek ő volt a központi szereplője. A szőke szépség elmondása szerint már régóta vágyott arra, hogy Makó kamerája elé állhasson, hiszen nagy rajongója a magyar fotóművésznek:

Régóta követtem Makó Szilvesztert, és csodáltam a munkáit. A Who What Wear pedig most összehozott bennünket, hogy megalkossuk ezt a mesébe illő fotósorozatot

− kommentálta a magyar fotóssal való közös munkát a színésznő.

A képekért egyébként nemcsak maga a színésznő van oda teljesen, hanem a sztárvilág színe-java is. A betegeskedő Bruce Willis lánya, Tallulah Willis, Paris Hilton, de még a Golden Globe-ot meghódító Timothée Chalamet barátnője, Kylie Jenner is hozzászólt a poszthoz:

Annyira jó!

− írta a médiaszemélyiség, aki talán már be is jelentkezett Makó következő fotózására.

Elle Fanning és barátja lettek a Golden Globe álompárja

Pár napon belül nem ez az első alkalom, hogy a Predator szószátyár biorobotja egy különös képpel kerül a címlapokra. A múlt hétvégén megrendezett Golden Globe-gála vörös szőnyegén készült ugyanis egy olyan felvétel, mely futótűzként járta végig a világsajtót, ám ennek Fanning aligha örült.

83rd Annual Golden Globe Awards
Gus Wenner és Elle Fanning a Golden Globe 2026-os gáláján (Fotó: Admedia /MediaPunch)

A képen a 175 cm magas Elle Fanning és partnere, a 167 centire nőtt Gus Wenner láthatók egymás mellett, és ahogy azt a számokból már sejteni lehet, alaposan kiütközik a felvételről, hogy Fanning mennyivel magasabb, mint szerelme. Az internet népének ez elég is volt, hogy kipécézze magának a hollywoodi sztárpárt, akik annak ellenére is büszkén álltak vállvetve egymás mellett, hogy sejthették, a magasságkülönbség miatt biztos sokan fogják rajtuk köszörülni a nyelvüket.

 

