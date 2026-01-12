"Istenem, újra gyerek vagyok!" – Meghökkentő összeborulás a Golden Globe-gálán: Miley Cyrus és Selena Gomez 17 év után békültek ki

A 2000-es, de leginkább a 2010-es években aligha lehetett úgy belenézni a Disney Channel kínálatába, hogy rövid időn belül szembe ne jöjjön velünk a csatorna két zászlóshajója közül az egyik. Az előbb említett titulus egyértelműen a Hannah Montanára, valamint a Varázslók a Waverly helyből-re vonatkozik, melyeknek főszereplői, Miley Cyrus és Selena Gomez a Disney arcainak számítottak hosszú éveken át. A baj csak az volt, hogy a hölgyek híresen rosszban voltak egymással sok-sok éven át, ám a viszálykodás végére most pont kerülhetett. Méghozzá éppen a múlt éjjel megrendezett Golden Globe 2026-os gáláján.

A Golden Globe-nak hála 2008 után ismét szent a béke Selena Gomez és Miley Cyrus között (Fotó: K Mazur / TCA 2008 / GettyImages)

Egy fiú miatt nem álltak szóba egymással a Disney sztárjai

A Disney üdvöskéi közötti konfliktus kezdete egészen 2009-ig nyúlik vissza, az incidens pedig kevésbé meglepő módon egy férfiú köré összpontosul. Történ ugyanis, hogy ekkoriban kezdett el terjedni az a hír, hogy a csatorna új álompárral gyarapodott, miután a Jonas Brothers szépfiúját, Nick Jonast egyre többet látták kettesben Selena Gomezzel. Ezzel csak egy probléma volt: pár évvel korábban Jonas a Disney másik hercegnőjével, Miley Cyrusszal is együtt volt, és amikor Cyrus megtudta, hogy a riválisának számító Gomez lecsapott az exére, hadat üzent neki.

A két színész-énekesnő között azonnal összerogyott az addig sem túl stabil lábakon álló jó viszony, és Miley Cyrus nem volt hajlandó közös jelenetet vállalni a Hannah Montana és Varázslók a Waverly helyből-t ötvöző, úgynevezett crossover epizódban Selena Gomezzel.

Kettejük csatározása még évekkel később sem hagyott alább, mikor ismét a haragosabbnak tűnő Cyrus hívta fel magára a figyelmet. A 2014-es milánói koncertje során ugyanis az egykori Hannah Montana a hírhedt FU című slágere éneklése közben egy Selena Gomez-figurát tartott a kezében, ezzel jelezve egykori riválisának, hogy még mindig nem bocsátott meg neki.

Selena Gomez és Miley Cyrus 18 év után ismét közös képen pózolt a Golden Globe-on (Fotó: CBS Photo Archive / GettyImages)

Történelmi békekötést hozott el a Golden Globe 2026-ban

Noha a békülésükre vonatkozó pletykák már 2025-ben is szárnyra keltek, mikor is arról lehetett hallani, hogy a két korábbi Disney-ikon és párjaik duplarandikra járnak, ezt egyik fél sem erősítette meg.