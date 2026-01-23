Emma Stone megdöntötte Meryl Streep rekordját – Kihirdették az Oscar-jelölteket

Emma Stone-ról hamar kiderült, hogy nem lehet beleerőltetni a romkomos skatulyába. Az elmúlt években sorozatosan lehengerlő alakításokat nyújt, ebben pedig szinte állandó partnere lett a különc görög rendező, Yorgos Lanthimos. A 2025-ös év egyik legnagyobb dobása lett legújabb közös mozijuk, a Bugonia, ami amellett, hogy a tegnapi Oscar-jelöltek kihirdetésekor 3 kategóriában kapott jelölést, a legjobb női főszereplő kategóriát is elhozta Emma Stone-nak. Ezzel a jelöléssel a színésznő új rekordot állított fel az Oscar-díj történetében, és lenyomta az eddigi csúcstartó Meryl Streepet is.

Emma Stone is ott van az Oscar-jelöltek között (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Oscar-jelöltek 2026: Emma Stone rekordot döntött

A Yorgos Lanthimos rendezte Bugonia novemberben debütált a hazai mozikban. Szám szerint ez a film Emma Stone és Yorgos Lanthimos 4. közös kollaborációja. A Bugoniát megelőző A kegyelem fajtái ugyan nem szerepelt fényesen a tavalyi Oscar-gálán, de a 2023-as Szegény párák 4 díjat is elhozott, köztük volt Emma Stone legjobb női főszereplőnek járó aranyszobra is. A Bugonia lehet a színésznő következő győzelme a szintén Lanthimos rendezte Szegény párák és a Kaliforniai álom után. Ezzel a jelöléssel Stone egy igazi hollywoodi csúcsragadozót utasított maga mögé. Meryl Streepről eddig is tudtuk, hogy számos filmes rekordot állított fel és tartott meg évtizedes karrierje során. Amellett, hogy ő minden idők legtöbb jelölést kapott színésznője a maga 21 nominálásával, ő tartotta a legfiatalabban legtöbb jelölést bezsebelő színésznő rekordját is, egészen tegnapig. Emma Stone a Bugonia női főszereplőjeként és a legjobb film kategóriában producerként is kapott jelölést, ezzel 37 évesen 7 darab jelölést tudhat magáénak. Meryl Streep rekordja eddig 38 évesen 7 darab jelölés volt, így a Bugonia sztárja egy évvel előzte be Hollywood nagyasszonyát.

Ez a trió igazán nagyot alkotott idén a Bugoniával (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Meryl Streep rekordjai

Meryl Streep első Oscar-jelölését a Szarvasvadász című filmjéért kapta, innentől kezdve szinte szünet nélkül záporoztak rá a díjak és jelölések. Összesen 21 alkalommal jelölték Oscar-díjra. Ezek közül 3 jelölést válthatott díjra, az elsőt a Kramer kontra Kramer című filmjéért kapta Dustin Hoffmann oldalán, majd nem sokkal később a Sophie választásáért is hazavihetett egy aranyszobrot. A Sophie választása után hosszú évek teltek el, ezalatt szorgalmasan gyűjtögette a jelöléseit, harmadik és ez idáig utolsó győzelmét 2012-ben a Vaslady főszerepével aratta, amikor a britek nem túl közkedvelt miniszterelnök asszonyát, Margaret Thatchert alakította. A színésznő 2025-ben ünnepelte 76. születésnapját, de még közel sem áll készen a visszavonulásra. A Disney+-on futó Gyilkos a házban szériában játszik, ennek a sorozatnak köszönheti újdonsült szerelmét, Martin Shortot, akivel már az esküvőt tervezgetik, jelenleg pedig Az ördög Pradát visel 2. részét forgatja Anne Hathaway-jel és Stanley Tuccival, amit a rajongók már tűkön ülve várnak.