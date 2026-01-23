Emma Stone megdöntötte Meryl Streep rekordját – Kihirdették az Oscar-jelölteket

Emma Stone-ról hamar kiderült, hogy nem lehet beleerőltetni a romkomos skatulyába. Az elmúlt években sorozatosan lehengerlő alakításokat nyújt, ebben pedig szinte állandó partnere lett a különc görög rendező, Yorgos Lanthimos. A 2025-ös év egyik legnagyobb dobása lett legújabb közös mozijuk, a Bugonia, ami amellett, hogy a tegnapi Oscar-jelöltek kihirdetésekor 3 kategóriában kapott jelölést, a legjobb női főszereplő kategóriát is elhozta Emma Stone-nak. Ezzel a jelöléssel a színésznő új rekordot állított fel az Oscar-díj történetében, és lenyomta az eddigi csúcstartó Meryl Streepet is.
A Yorgos Lanthimos rendezte Bugonia novemberben debütált a hazai mozikban. Szám szerint ez a film Emma Stone és Yorgos Lanthimos 4. közös kollaborációja. A Bugoniát megelőző A kegyelem fajtái ugyan nem szerepelt fényesen a tavalyi Oscar-gálán, de a 2023-as Szegény párák 4 díjat is elhozott, köztük volt Emma Stone legjobb női főszereplőnek járó aranyszobra is. A Bugonia lehet a színésznő következő győzelme a szintén Lanthimos rendezte Szegény párák és a Kaliforniai álom után. Ezzel a jelöléssel Stone egy igazi hollywoodi csúcsragadozót utasított maga mögé. Meryl Streepről eddig is tudtuk, hogy számos filmes rekordot állított fel és tartott meg évtizedes karrierje során. Amellett, hogy ő minden idők legtöbb jelölést kapott színésznője a maga 21 nominálásával, ő tartotta a legfiatalabban legtöbb jelölést bezsebelő színésznő rekordját is, egészen tegnapig. Emma Stone a Bugonia női főszereplőjeként és a legjobb film kategóriában producerként is kapott jelölést, ezzel 37 évesen 7 darab jelölést tudhat magáénak. Meryl Streep rekordja eddig 38 évesen 7 darab jelölés volt, így a Bugonia sztárja egy évvel előzte be Hollywood nagyasszonyát.
Meryl Streep első Oscar-jelölését a Szarvasvadász című filmjéért kapta, innentől kezdve szinte szünet nélkül záporoztak rá a díjak és jelölések. Összesen 21 alkalommal jelölték Oscar-díjra. Ezek közül 3 jelölést válthatott díjra, az elsőt a Kramer kontra Kramer című filmjéért kapta Dustin Hoffmann oldalán, majd nem sokkal később a Sophie választásáért is hazavihetett egy aranyszobrot. A Sophie választása után hosszú évek teltek el, ezalatt szorgalmasan gyűjtögette a jelöléseit, harmadik és ez idáig utolsó győzelmét 2012-ben a Vaslady főszerepével aratta, amikor a britek nem túl közkedvelt miniszterelnök asszonyát, Margaret Thatchert alakította. A színésznő 2025-ben ünnepelte 76. születésnapját, de még közel sem áll készen a visszavonulásra. A Disney+-on futó Gyilkos a házban szériában játszik, ennek a sorozatnak köszönheti újdonsült szerelmét, Martin Shortot, akivel már az esküvőt tervezgetik, jelenleg pedig Az ördög Pradát visel 2. részét forgatja Anne Hathaway-jel és Stanley Tuccival, amit a rajongók már tűkön ülve várnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.