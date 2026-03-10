Tragédia a síneken: halálra gázolt egy embert a gyorsvonat

Tragikus balesetről érkezett hír, amely hétfőn kora este történt a Rozsnyói járásban található Brzotín községben, miután egy gyorsvonat elgázolt egy embert. A vonaton mintegy 30 utas tartózkodott, közülük senki sem sérült meg – közölte a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) a közösségi oldalán.

Halálra gázolt egy embert a gyorsvonat / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tragédia: halálra gázolt egy embert a gyorsvonat

A helyszínre érkező egységek megállapították, hogy az érintett személy a vonat utolsó kocsija alatt fekszik. Sérüléseit nem élte túl

- közölték a tűzoltók.

A gyorsvonaton a személyzettel együtt körülbelül 30 ember utazott: úgy tudni, közülük senki sem sérült meg.

A tűzoltók az utasokat biztonságosan, mintegy 300 méteren át kísérték a legközelebbi vasútállomásig

– tette hozzá a tűzoltóság, a Paraméter beszámolója szerint.