Tragédia a síneken: halálra gázolt egy embert a gyorsvonat

Tragikus balesetről érkezett hír, amely hétfőn kora este történt a Rozsnyói járásban található Brzotín községben, miután egy gyorsvonat elgázolt egy embert. A vonaton mintegy 30 utas tartózkodott, közülük senki sem sérült meg – közölte a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) a közösségi oldalán.
A helyszínre érkező egységek megállapították, hogy az érintett személy a vonat utolsó kocsija alatt fekszik. Sérüléseit nem élte túl
- közölték a tűzoltók.
A gyorsvonaton a személyzettel együtt körülbelül 30 ember utazott: úgy tudni, közülük senki sem sérült meg.
A tűzoltók az utasokat biztonságosan, mintegy 300 méteren át kísérték a legközelebbi vasútállomásig
– tette hozzá a tűzoltóság, a Paraméter beszámolója szerint.
