/Meryl Streep 76. születésnapját ünnepli: ezek voltak a legfontosabb szerepei

Meryl Streep Hollywood megkerülhetetlen alakjává nőtte ki magát majd' ötven éves pályafutása alatt. A 76. születésnapját ünneplő színésznő napjainkban is aktív. Legutóbb a Gyilkos a házban című sorozatban tűnt fel, és úgy néz ki a következő, ötödik évadban is láthatjuk még. De nem ez az egyetlen projekt, amin mostanában dolgozik. Nemrég kiderült, hogy majdnem húsz évvel az első film után ismét láthatjuk Az ördög Pradát visel következő részében, bár a hivatalos szereplőgárdáról egyelőre nem érkezett megerősítő nyilatkozat. Továbbá szárnyra kapott az a hír is, hogy a Netflix gondozásában készülő új Narnia filmben Streep kölcsönözheti Aslan az oroszlán hangját.

Meryl Streep tartja a rekordot, ő minden idők legtöbb Oscar-jelölést kapott színésznője

Meryl Streep a sokoldalúság mintaszobra

A színésznő zsenialitása többek között abban rejlik, hogy a legdrámaibb szerepektől kezdve a vígjátékokon át még a musical műfajában is helyt tud állni. Karrierje eredetileg a színház világában kezdődött. A Yale drámatagozatán szerzett diplomát, ami az egyik legrangosabb hely, ahol színésznövendék képezheti magát. Ezután egyenes út vezetett a Broadway-re, ahol több szerepet is kapott. A filmiparba első körben egy mellékszerepben tört be az 1977-es Julia című alkotásban, de a kritikusok már itt is felfigyeltek rá. Egy évvel később kapta meg A szarvasvadász című filmben azt a szerepet, amivel első Oscar-jelölését is bezsebelhette. A drámai szerepek, mint a Sophie választása vagy a Kramer kontra Kramer mellett énekhangját is debütáltathatta a későbbiekben többek között a Mamma Mia! és a Vadregény című musicalfilmekben.

Meryl Streep nemcsak színészként, hanem énekesként is bizonyított a Mamma Mia! című filmben

Meryl Streep nagy szerelmei

A Kramer kontra Kramer forgatásának idején vesztette el első vőlegényét John Cazale-t, aki tüdőrákban halt meg. De nem sokkal később rátalált a nagy szerelem Don Gummer szobrászművész személyében, akivel 1978-ban összeházasodtak és évtizedeken át éltek boldog házasságban. Lányuk, Mamie Gummer színésznő édesanyja nyomdokaiba lépve szintén meghódította a filmvásznat. A házasságuk néhány éve ugyan zátonyra futott, azonban azt rebesgetik, hogy Meryl Streep-re ismét rátalált a szerelem. Martin Short színésszel a Gyilkos a házban sorozat kapcsán dolgoztak együtt legutóbb, valószínűleg a forgatáson találhattak egymásra. A bennfentesek szerint néhány hónapja már az esküvőt tervezgetik.