Reszkess, emberiség, meg vannak számlálva a napjaid! – A Bugonia figyelmeztet és szórakoztat

Az utóbbi évek egyik legjobb filmes párosa, Yorgos Lanthimos és Emma Stone ismét szétszaggatják a mozivásznat és az elménket. A Bugonia november elején kerül a mozikba, aki pedig jegyet vált, annak garantálhatjuk, hogy a két óra hosszú játékidő alatt nem egy alkalommal fordul meg vele az egész világ.

A Bugonia a Stone-Lanthimos duó újabb nagy dobása (Fotó: Focus Features)

Bugonia: Emma Stone dönt az emberiség sorsáról

A film kezdete még semmit nem sejtet abból az őrületből, amibe a cselekmény torkollik. Lanthimos lassan, de érzékelhető ritmusban építi fel a történetet, és amikor már azt hinnénk, hogy értjük mi történik és számítunk a már megszokott végkifejletekre, A Homár rendezője megint csavar egyet a szálakon.

Az első képsorokban megismerjük a főszereplőinket. Teddy, akit Jesse Plemons alakít, egy Georgia állambeli kisváros szélén éli hétközapjait kissé lassú felfogású unokatestvérével, Donnal (Aidan Delbis). Percről perce egyre többet tudunk meg Teddy világnézeteiről, melyeket módszeresen csepegtet Don elméjébe. Zseniális, ahogy Lanthimos a lehető legpontosabban párhuzamba állítja a két férfi és a gazdag cégvezető Michelle (Emma Stone) napi rutinját.

A jelenetek, bár két egymástól teljesen különböző valóságban játszódnak, mégis rímelnek egymásra. Rövid idő alatt ki is alakul a nézőben az alapfeltevés a történet főszereplőiről. Egyértelműen megállapítjuk, hogy Teddy és Don a szó legklasszikusabb értelmében összeesküvés-elmélet hívők, némi mentális defektussal megspékelve. Az Emma Stone által alakított Michelle pedig a sztereotipikus karrierista nő, aki könyörtelen, de sikerét pont ennek köszönheti. Emiatt szinte a szemünk sem rebben, amikor Teddy és Don módszeresen kitervelik, hogy elrabolják a nőt, akiről állítják, hogy valójában földönkívüli.

Még azon sem lepődünk meg, hogy a fogvatartott Michelle-től azt várják, hogy fedje fel valódi identitását és vezesse őket a földönkívüli uralkodója elé. Száma sincs azoknak a filmeknek, sőt valós eseményeknek, amikor hasonló forgatókönyv szerint zajlottak az események. De a Bugonia nem is lenne igazi Yorgos Lanthimos film, ha a történet ennyiben maradna. Nem is marad ennyiben, de nem akarjuk előre lelőni az észveszejtő csavarokat.