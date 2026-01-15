Mindenki arra kíváncsi streamingen, hogy milyen az élet a világvége után: Dübörög a Fallout 2. évada

Milyen az élet egy kegyetlen atomháború után? Ez a kérdés már lassan egy évszázada foglalkoztatja az emberiséget. Rengeteg könyv és film szól erről, és persze ne feledkezzünk meg a videójátékokról sem, ezek közül is vegyük példának a Fallout című alkotást. A játék első felvonása még 1997-ben jelent meg, egy távoli jövőben játszódó posztapokaliptikus, ugyanakkor retrofuturisztikusnak mondható világot ábrázol, mely hamar hatalmas népszerűségre tett szert. A videójáték-széria, melyhez olyan színészek adták a hangjukat mint a 70 felett járó flúgos nyomozó, Tony Shalhoub vagy Halle Berry, az első részt követően még három további fejezetet és két spinoff követte, így már csak idő kérdése volt, mikor veti ki rá a hálóját Hollywood, egészen pontosan az Amazon Prime Video, ahol a sorozat mostanra már listavezető műsornak vallhatja magát.

A Fallout jelenleg a legnézettebb Prime Video-sorozatok között is az élen jár (Fotó: IMDb)

Fallout, avagy így élünk az apokalipszis után

A 2024-ben debütáló feldolgozás cirka 272 évvel megjelenése után, 2296-ban játszódik, jócskán az atomháború után, amikor is egy bátor protagonista úgy dönt, elhagyja a biztonságot nyújtó Menedéket, és elrabolt édesapja nyomába ered, hogy kalandozása közben egyre több mocskos titkot tárjon fel róla és szembesüljön a csúf igazsággal.

A széria egyébként igazi sztárparádét vonultat fel. A főhősnőt bájos Ella Purnell alakítja, aki körül olyan csillagok ragyognak minden jelenetben mint A Fehér Lótusz Walton Gogginsa, az éppen egy éve elhunyt David Lynch kedvenc színésze, Kyle MacLachlan, de Jennifer Aniston exe, Justin Theroux is felbukkan.

A Fallout 2. évada már a derekán jár, és eddig is igen sok meglepetést tartogatott, elég csak a Reszkessetek, betörők!-filmek Golden Globe-ra visszatérő sztárjának, Macaulay Culkinnek a váratlan feltűnésére gondolni, és még hol van az évad vége. Erre mondjuk pont tudjuk a választ, hiszen a második fejezet fináléja majd február 4-én érkezik el, ám aggodalomra semmi ok, egy évadot még biztosan láthatunk a Falloutból.

Ella Purnell Falloutjának 2. évadát hamarosan követi egy 3. fejezet is (Fotó: IMDb)

A Prime Video nem áll le: Jön a következő adaptáció

A Fallout elsöprő sikerén felbuzdulva az Amazonnál úgy döntöttek, ideje begyújtani a rakétákat, és egy másik népszerű videójátékot is át kell költöztetni a tévéképernyőkre. A 2022 óta fiókban sínylődő God of War-sorozat a rajongók legnagyobb örömére szépen lassan manifesztálódni, és már a széria főszereplőjét is megtalálták.