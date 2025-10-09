„Kendőt, kendőt!” — Emlékszünk rá? 72 éves lett Tony Shalhoub, a Monk, a flúgos nyomozó sztárja

Sejtelmes vigyor, ideges kézjáték és zaklatott, hipochonder mozgás. A 73 éves Tony Shalhoub a legjobb szerepeiben igen hasonló karaktereket játszott, de mi ezt nem bántuk: a jelenléte derűt visz a filmekbe és egyszerűen több, mint egy comic relief, ő maga a komikum.

Tony Shalhoub legutóbb a Mocskos játszma című filmben tűnt fel (Fotó: RW)

Tony Shalhoub egyszerűen vicces, nincs ezen mit magyarázni

Szerepelt a Kémkölykök filmekben, mint a gonosztevő ügyetlen segédje — aki a harmadik részre jófiú lesz, még akkor is ha borzalmas külsőt adnak neki. A Men in Black filmekben, Will Smith és Tommy Lee Jones mellett rövid, de emlékezetes figuraként láthatjuk, mint az idegen lény, akinek bármennyiszer lövik szét a fejét, mindig visszanő — hiába csak pár percre tűnik fel a szerepében, mindig felemlegetjük, ha a filmről beszélünk.

Tony Shalhoub feje nem sokáig marad a helyén ebben a jelenetben (Fotó: Entertainment Pictures)

Tony Shalhoub arca alapján mégis egy karakter van, aki azonnal beugrik a magyar nézőknek: Monk, a flúgos nyomozó.

A sorozat 2002-ben indult, Magyarországon pedig 2005-ben tűzte műsorra a TV2. A történet főszereplője Adrian Monk, a kényszerbetegségben szenvedő nyomozó. A furcsán bekötözött szakember gyilkosságok feltérképezésére szakosodott, akit bár a rendőrségtől eltanácsoltak a különös viselkedése miatt, de külsősként még mindig a legjobb emberük marad. A történet szerint Adrian Monk épp annyira zseniális, amennyire zakkant: a tisztaságra és rendre mániákusan érzékeny, körülbelül 312 dologtól fél fóbiásan és már csak ezekből adódóan is társas helyzetekben hihetetlenül ügyetlen. Az események rendhagyó folyása során valahogy mégis sikerül pontot tenni az ügyek végére.

Itt Monk egy olyan játékot játszik, amelynek neve: „Elmentek már?' (Fotó: Youtube)

Kicsit úgy viszonyultunk a sorozathoz, mint Peter Falk Columbója és Rowan Atkinson Mr. Beanjének keverékeként: annyira nem érdekelt minket, hogy ki a bűntények tettesei — főleg mert néhány epizódban amúgy is megtudjuk az elején — inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan kergeti Monk őrületbe a környezetét addig a pontig, ameddig önmagukat buktatják le az elkövetők. A folyamat önmagában volt annyira szórakoztató és vicces, hogy a közönséget nyolc évadon át a képernyők elé tudta csalogatni.