Meglett a háború istene: Ő játssza majd Kratost a God of War-sorozatban

Egy dolog biztos: videójátékokból filmet vagy sorozatot készíteni nem egy életbiztosítás. Hollywood már kismilliószor próbálkozott vele, de egy-két kivétellel szinte mindig beletört a bicskája, elég csak a Tekkenre, az Alone in the Darkra vagy a Doomra gondolni, és ezeket még holnap reggelig sorolhatnánk. Azonban szökőévente egyszer valakinek sikerül megtörnie az átkot, és valami egészen élvezhetőt és szórakoztatót gyártani. Erre vállalkozik most az Amazon Prime is, mely sok-sok évnyi halogatást követően beleveti magát a God of War-feldolgozásába. Sőt, a streamingszolgáltató már a sorozat főhősének, Kratosnak a megformálóját is meglelte, méghozzá Ryan Hurst személyében.

Ryan Hurst lesz a főszereplője az Amazon Prime-sorozatok következő darabjának, a God of War-szériának (Fotó: Miguel Lagoa/Shutterstock)

Ryan Hurst, a háború istene

A görög, valamint a skandináv mondavilágon alapuló God of War című videójáték-széria útja még 2005-ben indult el. A franchise azóta számtalan epizóddal bővült, és hatalmas népszerűségnek örvend, különösen Kratos névre hallgató vezető karaktere miatt. Így nem csoda, hogy a rajongók már évek óta döngetik a stúdiók kapuit, hogy készítsenek egy előszereplős műsort kedvenc játékukból.

A feladatot végül négy évvel ezelőtt a James Bondot megcsonkító Amazon Prime vállalta magára, ám a streamingszolgáltató nem kapkodta el a dolgot. Ám, a God of War-sorozat most egy hatalmas lépést tett a megvalósulás útján, még Kratosról is lehullott a lepel, akit nem más fog alakítani mint Ryan Hurst. A marcona arcú amerikai színész a The Walking Dead és a Kemény motorosok című szériákból lehet ismerős, és az bármiféle lelkiismeret-furdalás nélkül kimondható, fizimiskája alapján tökéletes választás, így rajta biztosan nem fog múlni semmi.

Ryan Hurst Kratosként biztosan megállja majd a helyét (Fotó: Susannah V. Vergau)

Az Amazon megtalálta a gyógyírt?

A videójáték-adaptációkon ülő átkot eddig csak kevesen tudták megtörni, főleg, ha sorozatokról van szó, de persze vannak még kivételek. A Netflix 2019-ben indította útjára Henry Cavill-lel a főszerepben a Vaják című szériát, mely egészen a 3. évadig tartotta is magát, ám a főszereplő lecserélése feladta az utolsó kenetet a műsornak. A streaming túlpartján, az HBO Maxon pedig 2023-ban próbálkoztak sikerrel tévéképernyőre varázsolni egy videójátékot, ez volt a Pedro Pascallal bemutatott Last of Us, melynek 2. évada tavaly már nem kevés botrányt generált.