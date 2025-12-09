Kárpáti Rebeka egy szál semmiben csavarja el a nyomi Ember Márk fejét: Az év egyik legviccesebb filmje lett a Legénybúcsú

A történelem során már számos sikerfilm született meg abból, hogy egy színpadon már évek óta remekül működő sztorit áthelyeztek a mozivászonra. Elég csak a Casablancára, a Tizenkét dühös emberre, a West Side Story-ra vagy az utóbbi két naptári évet egyaránt meghódító Wicked-filmekre gondolni. Ehhez a díszes társasághoz csatlakozik hamarosan Szente Vajk első rendezése, a Legénybúcsú. A színházakban már több mint fél évtizede azonos címen futó darab filmváltozatához a debütáló direktornak ráadásul Ember Márk, Fehér Tibor vagy Törőcsik Franciska személyében igazán közönségcsalogató neveket is sikerült megszereznie, de ez vajon elég lett a sikerhez?

Az Ember Márk-filmek egy újabb könnyfakasztó vígjátékkal, a Legénybúcsúval bővülnek idén decemberben (Fotó: YouTube)

Senki sem ilyen legénybúcsúról álmodik

Bevált recepten ne változtass. Ezt a tanácsot Szente Vajk is megfogadta, hiszen a Legénybúcsú filmadaptációján csak nyomokban lehet apró finomításokat felfedezni a színpadi verzióhoz képest. A mozi két jó barátról, Alexről és Simonról szól, akik utóbbi esküvője előtt szeretnének egy hatalmas bulit csapni, ehhez pedig minden megvan, ami kell: elnöki lakosztály, csokiba rejtett tudatmódosító szerek és egy bármire hajlandó escort lány.

Szente Vajk filmjében Ember Márk és Fehér Tibor párosa a legjobb mozis duók közé emelkedhet (Fotó: YouTube)

A baj viszont akkor kezdődik el, mikor Simon eljátssza pókeren az esküvőre félretett pénzt, de ekkor villámcsapára érkezik a szexi őrangyaluk, a Kárpáti Rebeka által igen bevállalósan alakított Candy Curtiz, aki hollywoodi akciófilmeket megszégyenítő tervvel áll elő, hogyan is menthetnék meg a másnapi nagy napot a srácok. Ám, a történet csak innentől válik még izgalmasabbá a temérdek csavarnak és helyzetkomikumnak köszönhetően, lesz itt mérges menyasszony, bosszúálló rendőrnő, de még egy titokzatos tiszteletes is. És amíg a nézők a nevetéstől fulladnak meg kis híján, addig hőseink a félreértések és füllentések tengerében fogynak ki a lélegzetből.

Ember Márkék tanmeséje a barátságról

Szente Vajknak és csapatának a rengeteg poén közepette azért arra is maradt energiája, hogy a fontos értéket közvetítő üzenetet se áldozza fel a szórakoztatás oltárán, a Legénybúcsú ugyanis tulajdonképpen egy remek tanmese arról, meddig képes elmenni egy ember a barátjáért. Ezt a barátságot pedig Ember Márk és a filmek szerelmeseinek a Kölcsönlakás vagy a Most vagy soha! című mozikból ismerős Fehér Tibor párosa remekül varázsolja vászonra, akik között láthatóan megvolt a kémia, a legtöbb poén hozzájuk és az ő ügyetlenkedéseikhez köthető.