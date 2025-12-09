Kárpáti Rebeka egy szál semmiben csavarja el a nyomi Ember Márk fejét: Az év egyik legviccesebb filmje lett a Legénybúcsú

A történelem során már számos sikerfilm született meg abból, hogy egy színpadon már évek óta remekül működő sztorit áthelyeztek a mozivászonra. Elég csak a Casablancára, a Tizenkét dühös emberre, a West Side Story-ra vagy az utóbbi két naptári évet egyaránt meghódító Wicked-filmekre gondolni. Ehhez a díszes társasághoz csatlakozik hamarosan Szente Vajk első rendezése, a Legénybúcsú. A színházakban már több mint fél évtizede azonos címen futó darab filmváltozatához a debütáló direktornak ráadásul Ember Márk, Fehér Tibor vagy Törőcsik Franciska személyében igazán közönségcsalogató neveket is sikerült megszereznie, de ez vajon elég lett a sikerhez?
Bevált recepten ne változtass. Ezt a tanácsot Szente Vajk is megfogadta, hiszen a Legénybúcsú filmadaptációján csak nyomokban lehet apró finomításokat felfedezni a színpadi verzióhoz képest. A mozi két jó barátról, Alexről és Simonról szól, akik utóbbi esküvője előtt szeretnének egy hatalmas bulit csapni, ehhez pedig minden megvan, ami kell: elnöki lakosztály, csokiba rejtett tudatmódosító szerek és egy bármire hajlandó escort lány.
A baj viszont akkor kezdődik el, mikor Simon eljátssza pókeren az esküvőre félretett pénzt, de ekkor villámcsapára érkezik a szexi őrangyaluk, a Kárpáti Rebeka által igen bevállalósan alakított Candy Curtiz, aki hollywoodi akciófilmeket megszégyenítő tervvel áll elő, hogyan is menthetnék meg a másnapi nagy napot a srácok. Ám, a történet csak innentől válik még izgalmasabbá a temérdek csavarnak és helyzetkomikumnak köszönhetően, lesz itt mérges menyasszony, bosszúálló rendőrnő, de még egy titokzatos tiszteletes is. És amíg a nézők a nevetéstől fulladnak meg kis híján, addig hőseink a félreértések és füllentések tengerében fogynak ki a lélegzetből.
Szente Vajknak és csapatának a rengeteg poén közepette azért arra is maradt energiája, hogy a fontos értéket közvetítő üzenetet se áldozza fel a szórakoztatás oltárán, a Legénybúcsú ugyanis tulajdonképpen egy remek tanmese arról, meddig képes elmenni egy ember a barátjáért. Ezt a barátságot pedig Ember Márk és a filmek szerelmeseinek a Kölcsönlakás vagy a Most vagy soha! című mozikból ismerős Fehér Tibor párosa remekül varázsolja vászonra, akik között láthatóan megvolt a kémia, a legtöbb poén hozzájuk és az ő ügyetlenkedéseikhez köthető.
Az eddig többnyire szívtipróként megismert, bárkit, bármikor meghódító Ember Márknak ráadásul egy teljesen új oldalát ismerhettük meg a nem kissé esetlen, bénázó és naiv Alex megtestesítése által. De az összhang egyébként minden szereplő között szemmel láthatóan megvan. Még vásznon keresztül is tapinthatóan átjön, hogy ezek az emberek a színésztársuknak már minden mozzanatát, mimikáját és gesztusát ismerik. Mindennek a tetejébe pedig még Korda György is benézett, hogy a póker királya Magyar vándor, a Szinglik éjszakája, a Pappa Pia és a Macskafogó 2. után gyarapítsa filmes örökségét.
A magyar komédiák az utóbbi években sokadik aranykorukat élik, élükön a rekordot rekordra halmozó Hogyan tudnék élni nélküled?-del. A tábort pedig a Legénybúcsú is erősítheti, mely az idei év egyik legjobb vígjátékaként jó eséllyel pályázik arra, hogy 2025. december 11-ei premierjét követően nemcsak az ünnepi szezon, hanem a 2026-os év műsorlistájának is meghatározó alkotóeleme legyen. Lehet, ez volt Szente Vajk első filmrendezői munkája, de abban biztosak lehetünk, hogy nem ez volt az utolsó, mert nem sokan tudják a tökéletes közönségfilm receptjét, de ő már „zöldfülűként” is közéjük tartozik.
